Fındık Borsa İşlemleri 314 Bin Tonu Aştı - Son Dakika
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Fındık Borsa İşlemleri 314 Bin Tonu Aştı

10.06.2026 09:57
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Giresun Ticaret Borsası, 2025-2026 döneminde 314 bin 712 ton fındığın satışının yapıldığını açıkladı.

Ticaret borsalarında 9 ayda 314 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Nisan arasındaki 9 aylık dönemde borsalarda 314 bin 712 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem 61 bin 996 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 61 bin 614 tonla Giresun, 44 bin 592 tonla Düzce ve Bolu ile 39 bin 960 tonla Ordu takip etti.

Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi, Borsa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Borsa İşlemleri 314 Bin Tonu Aştı - Son Dakika

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