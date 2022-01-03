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Fındık fiyatı yeni yıla artışla başladı - Son Dakika

Fındık fiyatı yeni yıla artışla başladı

03.01.2022 15:47
Fındık fiyatı yeni yıla artışla başladı

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı yeni yıla yükselişle başladı.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı yeni yıla yükselişle başladı. Yılın son haftasında serbest piyasada 30 liradan alıcı bulan fındık fiyatı, yeni yıla ise 1 lira yükselişle başladı.

Fındık fiyatının 2021 yılında 40 lirayı görerek zirve yaptığını belirten fındık tüccarı İbrahim Buz, 2022 yılında ise, serbest piyasanın TMO'nun stokundaki fındığı satıp satmayacağına bağlı olarak oluşacağını söyledi.

Fındık fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Buz, "Giresun'da, sezon boyunca 24 liradan satılan fındık, yılın son ayında 40 liraya kadar çıktı. Bu ani yükselişin başlıca nedeni ise dövizlerdeki artış oldu. 24 liradan başlayan fiyat TMO'nun de piyasada olmasıyla kısa sürede yükselmeye başladı. 25 ila 30 lira aralığında yükselip düşen fındık fiyatı yılın son ayındaki döviz fiyatlarının artmasıyla bir anda 40 lirayı gördü ve tekrar 30 lira seviyesine düştü. Yılı 30 liradan kapatan fındık fiyatı yeni yıla ise 31 lira civarında başladı" dedi.

"Üreticinin elinde fındık çok az kaldı"

Fındık fiyatının budan sonraki durumunu TMO'nun belirleyeceğini de ifade eden Buz, "Şuanda üreticinin elinde çok az miktarda fındık kaldı. İhtiyacı olanlar ve fındık fiyatının yükselmesini fırsat bilenler bir anda sattı. İhtiyacı olmayıp bekletenlerin ise elinde yok denenecek kadar az fındık kaldı. Elinde stokçu da ve Borsa'da ve TMO'da var. Ciddi anlamda elinde fındık bulunan TMO stokundaki fındığı satarsa fiyatlar düşer, satmayıp tutarsa fiyatlar bir miktar daha yükselebilir. Dolayısıyla budan sonraki fiyatların belirlemesinde stokunda fındık bulunduran kurum ve kuruluşlar etkili olacaktır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Fındık fiyatı yeni yıla artışla başladı
Fındık fiyatı yeni yıla artışla başladı

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Giresun, Fındık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık fiyatı yeni yıla artışla başladı - Son Dakika Ekonomi


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