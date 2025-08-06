Fındık Hasadı ve Fiyat Beklentileri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu ilçesinde üreticilerle birlikte fındık hasadı yaptı.

Soydan, beraberinde bazı oda başkanları ile Altınordu ilçesine bağlı Alembeyoğlu Mahallesi'nde fındık hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Bir süre üreticilerle fındık hasadı yapan Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık ihracatından ortalama 2,5 milyar dolar seviyesinde döviz girdisinin olduğunu söyledi.

Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını belirlediğini anımsatarak, "Açıklanan fiyat, taban fiyattır. Giresun kalite için 200 lira, levant kalite için ise 195 lira olarak fiyat belirlendi. Bu fiyat bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Üreticilere ihtiyaçları kadar fındık satmalarını tavsiye eden Soydan, "Üreticimiz panik yapmasın. Emanete fındık vermesin. Böyle yapmamız durumunda fındık fiyatlarının daha yukarılara çıkmasını sağlayacak imkana sahibiz." ifadesini kullandı.

Soydan, üreticinin bu tutumu sayesinde kısa sürede fındık fiyatlarının artacağını düşündüğünü dile getirerek, "Fındık fiyatının bu sene önü açık. Tüm sektör temsilcileri aynı görüşü savunuyor. Serbest piyasada, açıklanan taban fiyatın üzerinde bir rakamın oluşmasına gayret edeceğiz. Bu sene üreticilerimiz hep birlikte bunun mücadelesini yapacaktır." diye konuştu.

Üretici Ahmet Gündoğdu ise "Fındığı ihtiyacımız kadar pazara indirirsek bir iki ay içerisinde fiyatların yüzde 50 civarında yükseleceğini tahmin ediyoruz." dedi.