Fındık hasadı erken başladı - Son Dakika
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Fındık hasadı erken başladı

08.08.2022 14:39

Fındık hasadı yapan işçiler Toplanan fındıklar Üreticilerden Mustafa Dere ile röportaj İşçilerden Hakan Gezili ile röportaj Resul Karaman ile röportaj Sedat İpek ile röportaj Ordu'da fındık hasadı erken başladı ORDU - Fındık hasat başlangıç tarihi 13 Ağustos olarak belirlenen Ordu'nun...

Fındık hasadı yapan işçiler

Toplanan fındıklar

Üreticilerden Mustafa Dere ile röportaj

İşçilerden Hakan Gezili ile röportaj

Resul Karaman ile röportaj

Sedat İpek ile röportaj

Ordu'da fındık hasadı erken başladı

ORDU - Fındık hasat başlangıç tarihi 13 Ağustos olarak belirlenen Ordu'nun sahil kesimindeki bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi ile Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Sabah erken saatlerde fındık bahçesine giren işçiler akşam 18.00'e kadar çalışıyor.

Daha sonra toplanan fındıkları çuvallara dolduran üreticiler kurutmak üzere harmanlarına götürüyor. Üreticiler toplanan kilolarca çotanakları kuruması için harmana seriyor.

Üreticilerden Mustafa Dere, gazetecilere, hasat başlangıç tarihi 13 Ağustos olarak belirlenmesine rağmen olgunlaşan fındıkları işçiler yardımıyla topladıklarını, bahçesinde 15 işçi çalıştırdığını söyledi.

Bu sene fındık rekoltesinin geçen sezona göre iyi olduğunu ifade eden Dere, yaklaşık 10 gün fındık hasadı yapmayı planladıklarını ifade etti.

İşçilerin Doğu ve Güneydoğu'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinden oluştuğunu aktaran Dere, işçilere kişi başı 250 ile 300 lira yevmiye vereceğini belirtti.

İşçilerden Hakan Gezili ise fındık hasadı için Diyarbakır'dan Ordu'ya geldiklerini belirterek, fındığın kendileri için geçim kaynağı olduğunu söyledi.

15 kişilik ailesiyle birlikte bölgeye geldiklerini ifade eden Gezili, "Bu sene fındık hasadı çok güzel geçiyor. Dalda fındık oldukça var. Memnunuz." dedi.

Resul Karaman da, her yıl fındık hasadı için Ordu'ya geldiklerini ifade ederek, bu ürünü toplamayı sevdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Karaman, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık hasadı erken başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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