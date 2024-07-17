Fındık Hasatında Erken Toplama Uyarısı

Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde üreticilere 'erken hasat yapmamaları' uyarısında bulunarak, "Erken toplanan fındıklarda aşırı su kaybı, fındık içerisinin boşalması, randıman kaybı ve kilo kaybı gibi problemler yaşanabiliyor. Bu, fındığı sattığımız zaman kilo kaybından, randıman kaybından dolayı hem cebimize girecek olan paranın ekonomik yönden azalması, hem de fındığımızın kalitesi açısından ihracatımız açısından da bir kalitesiz bir fındık oluşmasını ortaya çıkarır" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan ve en çok Ordu'da üretimi yapılan fındık hasat sezonuna sayılı günler kaldı. Her yıl ilgili komisyon tarafından fındık hasat tarihleri sahil, orta ve yüksek kesimler için açıklanırken, bazı üreticiler fındık bahçelerine erkenden giriş yaparak, tam olgunlaşmamış fındığı toplayabiliyor. Hasadı erken yapılan fındığın, rekolte kaybı ve kalite düşüklüğüne neden olduğu belirtiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, erken hasattan kaçınmak için fındık toplama tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Soydan, önümüzdeki günlerde Fındık Toplama Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından hasat tarihlerinin açıklanacağını belirterek, "Ama ne kadar tarihler açıklanmış olsa da biz bahçemize girerek bahçemizde fındıklarımız olgunlaşmış mıdır, olgunlaşmamış mıdır? Diyerek bir kontrol etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Dış kabuğu sararan fındık olgunlaşmıştır"

Fındığın dış kabuğunun sararmış olması olgunluk belirtisi olarak kabul edilirken, Soydan, "Bahçesinde toplama tarihini geldiğini düşünen üreticimiz varsa fındığını toplayabilir ama tabii ki topluma tarihlerini belirleyen komisyon teknik olarak da fındıktaki su oranlarının tespitini yaparak, toplama tarihler de ona göre açıklanıyor" ifadelerine yer verdi.

"Fındık hasat tarihleri erkene alınabilir"

Geçen yıl sahil kesimde 12, orta kesimde 19 ve yüksek kesimlerde 26 ağustos olarak belirlenen hasat tarihlerinin bu yıl öne çekilebileceğini belirten Soydan, "Tabi bu sene havalar hem bahar hem yaz dönemi ciddi bir sıcak mevsim normalinin üzerine seyrediyor. Yani fındıklarda böyle erken başlama ihtimali yüksek. Ama bu süreci takip edelim. Erken toplanan fındıklarda aşırı su kaybı, fındık içerisinin boşalması, randıman kaybı ve kilo kaybı gibi problemler yaşanabiliyor. Bu, fındığı sattığımız zaman kilo kaybından, randıman kaybından dolayı hem cebimize girecek olan paranın ekonomik yönden azalması, hem de fındığımızın kalitesi açısından ihracatımız açısından da kalitesiz bir fındık oluşmasını ortaya çıkarır" diye uyardı.

"Toplama tarihleri açıklanacak"

Soydan, fındık üreticilerine şu şekilde seslendi: "Bunlara dikkat edelim. Çünkü sonuçta ciddi maliyetler yaptık. Fındığımızı en iyi şekilde, randımanlı şekilde randıman alabilecek bir olgunluğu sağlamadan toplamamaya gayret edelim. Çünkü fındık bizim her şeyimiz. Bir yıl bekledik, burada erken topluyorsak da bunları yapmayalım. Toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Fındık olgunlaşmadan bahçeye girmemeye gayret etmemizde fayda var." - ORDU