Fındık İçin Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fındık İçin Güvenlik Vurgusu

Fındık İçin Güvenlik Vurgusu
20.08.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇTB Başkanı Yılmaz, fındık üretimi ve ticaretinde güvenliğin önemini vurguladı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üretimi konusunda Çarşamba'nın Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, güvenliğin hem üreticiler hem de tüccarlar için hayati önem taşıdığını söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Borsa Meclis Üyeleri, göreve yeni başlayan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'yu makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de hazır bulundu. Ziyarette, Çarşamba'nın güvenliği ve huzuru için yapılan çalışmaların yanı sıra ilçede önemli bir ekonomik faaliyet olan fındık alım-satımı ve fındık ticaretinde güvenlik konusunun önemi de gündeme getirildi.

Başkan Kazım Yılmaz, emniyet teşkilatının toplumun en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Çarşamba, fındık üretimi ve ticaretiyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir ilçedir. Bu süreçte güvenlik hem üreticimiz hem de tüccarımız için hayati önem taşımaktadır. Yeni görevinde Müdürümüz Ferdi Kuyu'ya başarılar diliyor, birlikte ilçemizin huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Ticaret Borsası heyetine teşekkür ederek, Çarşamba'nın güvenliği için tüm ekipleriyle birlikte özveriyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı temennilerin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kazım Yılmaz, Çarşamba, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Tarım, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık İçin Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:37:20. #7.12#
SON DAKİKA: Fındık İçin Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.