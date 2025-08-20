Fındık İçin Güvenlik Vurgusu

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üretimi konusunda Çarşamba'nın Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, güvenliğin hem üreticiler hem de tüccarlar için hayati önem taşıdığını söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Borsa Meclis Üyeleri, göreve yeni başlayan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'yu makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de hazır bulundu. Ziyarette, Çarşamba'nın güvenliği ve huzuru için yapılan çalışmaların yanı sıra ilçede önemli bir ekonomik faaliyet olan fındık alım-satımı ve fındık ticaretinde güvenlik konusunun önemi de gündeme getirildi.

Başkan Kazım Yılmaz, emniyet teşkilatının toplumun en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Çarşamba, fındık üretimi ve ticaretiyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir ilçedir. Bu süreçte güvenlik hem üreticimiz hem de tüccarımız için hayati önem taşımaktadır. Yeni görevinde Müdürümüz Ferdi Kuyu'ya başarılar diliyor, birlikte ilçemizin huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Ticaret Borsası heyetine teşekkür ederek, Çarşamba'nın güvenliği için tüm ekipleriyle birlikte özveriyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı temennilerin ardından sona erdi.