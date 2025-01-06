Fındık İhracatı 1,1 Milyar Dolar

Ekonomi

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk dört ayında yaklaşık 1,1 milyar dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 96 milyon 756 bin 865 dolar karşılığında 134 bin 932 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen sezonun aynı döneminde ise 114 bin 848 ton fındık ihracatı karşılığı 807 milyon 565 bin 559 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.