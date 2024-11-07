Fındık İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fındık İhracatında Rekor Artış

Fındık İhracatında Rekor Artış

Türkiye'nin fındık ihracatı 2024'te 254 bin ton ve 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

07.11.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin fındık ve mamulleri ihracatı 2024 yılının ocak-ekim döneminde 254 bin 174 ton ve 2 milyar 61 milyon 706 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) alınan bilgiye göre, ocak-ekim döneminde yüzde 20'lik artışla 139 bin ton iç fındık ihraç edildi ve yüzde 57 oranında artışla 1 milyar 140 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. İşlenmiş fındıkta ise miktar olarak yüzde 7 artış yakalandı ve yüzde 34'lük yükselişle 916 milyon dolar gelir elde edildi.

Kabuklu fındıktaki artış dikkat çekti

Kabuklu fındıktaki artış ise dikkati çekici boyutta oldu. 1 Eylül 2023 - 31 Ekim 2023 arasında 75 ton olan kabuklu fındık ihracatı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 653 artarak 566 tona çıktı. Değer olarak ise yüzde 736'lık bir yükseliş yakalandı ve 2 milyon 158 bin lira döviz girdisi sağlandı. Ocak-ekim döneminde ise kabuklu fındık ihracatı yüzde 179 yükselerek yaklaşık 800 tona, değer olarak ise yüzde 241 artarak 3 milyon 76 bin dolara ulaştı. Kabuklu fındıktaki ihracatın yaklaşık yüzde 71'i bu yılın eylül-ekim aylarında gerçekleşti. Fındık ve mamulleri ihracatında miktar olarak yüzde 14 yükselişe rağmen değer açısından yüzde 46'lık artış dikkat çekti. Birlik yetkilileri, son bir iki aydır yurt dışındaki büyük alıcıların fındığa büyük talep gösterdiğini bu yüzden birim fiyatlarının arttığını bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık İhracatında Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
07:19 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde
07:10 Gözler Trump’ın vaatlerinde Gözler Trump'ın vaatlerinde
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
21:47 Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşması NATO’yu harekete geçirdi Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
14:06 Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler, 1 dakika bile oynamadığı maçta Ancelotti'nin başını yaktı
14:03 Melania Trump’ın seçim günü görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü, gerçek mi Melania Trump'ın seçim günü görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü, gerçek mi?
13:51 Sibel Can, Cengizhan Sabuncu’nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
13:47 İstanbul’da özel okulda yangın Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde İstanbul'da özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde
13:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert ’’İmralı’’ çıkışı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert ''İmralı'' çıkışı!
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 09:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fındık İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.