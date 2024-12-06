Fındık Kabuğu Isı Kaynağı Olarak Kullanılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Kabuğu Isı Kaynağı Olarak Kullanılıyor

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Giresun'da fındık kabuğu, doğalgazın yaygınlaşmasına rağmen odun yerine enerji kaynağı olarak tercih ediliyor.

06.12.2024 16:23
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Karadeniz'de fındık kabuğu odun yerine ısı kaynağı olarak kullanılıyor

GİRESUN - Geçtiğimiz yıl 140 TL'ye kadar yükselen serbest piyasa fındık fiyatı, bu sezon 120 TL'ye gerilerken, fındık kabuğu fiyatları da 4 TL'den 3 TL'ye düştü. Sanayici İşadamı Mustafa Demirci, fındık kabuğunun kullanım alanlarındaki azalma nedeniyle fiyatların düştüğünü söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Demirci, "Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor" dedi.

Fındık kabuğu ihracatı Suriye'ye uzanıyor

Türkiye'de fındık kabuğu, yurt içinde kullanıldığı gibi yurtdışına da ihraç edilmeye devam ettiğini belirten Demirci, "Fındık kabuğunu özellikle doğalgaz kullanmayan Suriye şehirlerine ihraç ediyoruz. 50 kiloluk çuvallar fabrika çıkışında 150 TL'ye satılırken, piyasada 200 TL'ye alıcı buluyor. Aradaki fiyat farkı ise nakliye ve hamaliye gibi işletme giderleridir. Fabrika çıkışından sonra 50 kiloya göre 50 liralık fiyat farkı normaldir diye düşünüyorum" dedi.

Fındık kabuğu, fırıncılar tarafından tercih ediliyor

Fırıncı İlhan Çiçek, taş fırınlarda odun yerine fındık kabuğu kullanmayı tercih ettiğini ifade etti. Çiçek, "Bir ton odun 4 bin TL'den fazla iken, bir ton fındık kabuğu 3 bin TL. Fındık kabuğu daha kısa zamanda yüksek ısıya ulaşıyor ve ayrıca yemeğe kattığı aroma nedeniyle tercih ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındık Kabuğu Isı Kaynağı Olarak Kullanılıyor - Son Dakika

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