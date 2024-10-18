Fındık Kavurma Tesislerine Yoğun Talep - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Kavurma Tesislerine Yoğun Talep

Ordu'daki fındık kavurma tesisleri randevu sistemine geçti, talep 3 hafta sonrasına randevu veriyor.

18.10.2024 20:47
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Hasadı biten fındıkta kırma ve kavurma dönemi

Ordu'da kurulan tesisler taleplere yetişemiyor, 3 hafta sonrasına randevu alıyor

ORDU - Ordu'da fındık sezonunun bitmesinin ardından üreticiler mahsullerinin büyük kısmını satarken, çerezlik fındıklarını ise kurulan tesislerde kırma, kavurma ve paketleme yaptırarak, çerezlik ihtiyaçları için hazırlıyor.

Teknolojinin gelişmesi ile fındıklar artık geleneksel yöntem olan sobalarda değil, fındık kavurma makinelerinde kavruluyor, sonrasında ise bozulmaması için vakumlanarak saklanıyor. Fındık üretiminde yerel işletmelerin artmasıyla, Karadenizli fındık üreticileri artık ürünlerini yerel işletmelerde işleyerek katma değer sağlıyor. Farklı illerde yaşayan vatandaşlar bulundukları yerde fındık kırma ve kavurmaya uygun ortam bulunmadığı için Ordu'nun birçok ilçesinde bulunan fındık kırma, kavurma ve vakumlama tesislerini tercih ediyor. Altınordu ilçesinde bulunan tesis sahipleri, randevu sistemi ile çalıştıklarını ve talebin çok fazla olduğunu belirtiyor.

"Randevulara yetişemiyoruz"

Tesis sahibi Murat Şen, eşi ile birlikte özel sektörü bırakarak, böyle bir tesis kurduklarını söyledi. İnsanların getirdikleri kabuklu fındıkları kırıp, kavurup paketli bir şekilde kendilerine teslim ettiklerini söyleyen Şen, "İnsanlar için kolay oluyor. Markette kavrulmuş fındığı pahalı fiyata satın almak yerine kendi taze fındıklarını daha uyguna yemiş oluyorlar. Onlar için de güzel bir hizmet. Talep şuanda çok fazla, randevu sistemi ile çalışıyoruz. Ordu genelinde 2-3 tane tesis vardı, şuanda 100 civarında tesis var. Randevulara yetişemiyoruz, 2-3 hafta sonrasına gün verebiliyoruz" dedi.

Ev kadınlarına iş kapısı

Eşi ile birlikte tesisi çalıştıran Cemre Şen ise, ev kadınlarına da istihdam sağladıklarını, insanların kendi fındıklarını yedikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

"İnsanlar kendi fındıklarını kolay bir şekilde kuruyemiş haline getiriyor"

Tesiste çalışan Serap Bordanacı, tesiste çalışarak hem kendi ekonomisine katkı sağladıklarını, hem de insanların kendi fındıklarını kolay bir şekilde kuruyemiş halinde getirdiklerini söyledi. Vakumlanan fındıkların bir yıl kadar saklanabildiğine dikkat çeken Bordanacı, dileyen müşterilerin fındık ezmesi yaptırabildiklerini de sözlerine ekledi.

"Hazır paketlenmiş fındığa göre maliyeti düşük"

Rabia Bordanacı isimli tesis çalışanı da bu şekilde hazırlanan fındıkların fabrikalarda paketlenen ve kavrulmuş olarak satılan fındıklara göre daha az maliyetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Kavurma Tesislerine Yoğun Talep - Son Dakika

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