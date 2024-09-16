Fındık Üreticileri İçin Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Üreticileri İçin Acil Çözüm Çağrısı

Fındık Üreticileri İçin Acil Çözüm Çağrısı

Terme Ziraat Odası Başkanı Ergün, fındık üreticilerinin sorunlarına devlet desteği talep etti.

16.09.2024 17:06
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Samsun Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, bölgedeki fındık üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini ve çözüm için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, fındık üretiminin Terme ve çevresinde binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Fındık, sadece bir tarım ürünü değil; aynı zamanda bölgemizin ekonomik can damarıdır. Üreticilerimizin karşılaştığı her sorun, doğrudan Terme'nin ekonomisine yansıyor. Bu nedenle kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadelede devlet desteğinin artırılması büyük önem taşıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurumların bu soruna karşı daha etkin tedbirler alması gerektiğini belirten Ergün, "Üreticilerimizin emeklerinin boşa gitmemesi için gerekli zirai mücadele çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor. Aynı zamanda, fiyatların gerilemesi üreticilerimizi mağdur ediyor. Bu noktada, hem fındık fiyatlarını dengelemek hem de üreticilerimizi desteklemek adına çeşitli teşviklerin devreye sokulması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Son olarak, Terme Ziraat Odası olarak bölgedeki fındık üreticilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Ergün, "Üreticilerimizin yanında olmaya ve onların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bu zor dönemi birlikte atlatmak için hem yerel hem de ulusal düzeyde gerekli adımları atmak için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticileri İçin Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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