Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca Tehdidine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca Tehdidine Dikkat!

19.06.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Mühendisi Gedikali, üreticileri zararlılarla karşı dikkatli olmaları için uyardı.

Giresun'un Piraziz ilçesi Maden Mahallesi'nde fındık bahçelerinde incelemelerde bulunan Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, üreticileri kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gedikali, bahçelerde düzenli kontrol ve zamanında mücadele yapılmasının kaliteli ve yüksek randımanlı ürün elde edilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Fındığın genel durumunu, kahverengi kokarca tehdidini ve yeni sezonda rekolte beklentilerini değerlendiren Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, geçtiğimiz yıl temmuz ayında etkisini artıran kahverengi kokarcanın bu yıl da risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti. İnceleme yapılan bahçelerde ilaçlama yapılmış olmasına rağmen sınırlı da olsa böcek zararına rastladıklarını ifade eden Gedikali, "Bu durum ilaçlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Haziran ayının ortasındayız ve kahverengi kokarca tehlikesi halen devam ediyor. Üreticilerin bahçelerinde zararlıyı görmemesi, ilerleyen dönemde risk oluşmayacağı anlamına gelmez. Geçtiğimiz yıl özellikle temmuz ayının ikinci yarısından itibaren kahverengi kokarca fındık bahçelerinde yoğun şekilde görülmeye başlamıştı. Zararlının yoğun olduğu alanlarda ciddi ürün kayıpları yaşanabilir" dedi.

"Bahçeler düzenli kontrol edilmeli"

Üreticilerin bahçelerini sık sık kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Gedikali, "Bahçelerde yaprak ve meyveler dikkatlice incelenmeli. Kahverengi kokarca veya benzeri zararlılarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden kimyasal mücadeleye başlanabilir" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl kahverengi kokarcanın temmuz ayında yoğunlaşmasında ilkbahar aylarında yaşanan serin hava koşullarının etkili olduğunu belirten Gedikali, bu yıl da benzer bir tablonun yaşandığını kaydetti. Gedikali, "Nisan ve mayıs ayları mevsim normallerinin altında geçti. Kahverengi kokarca düşük sıcaklıklarda çoğalamadığı için yumurtlama süreci gecikti. Haziran ayında sıcaklıkların artmasıyla birlikte yumurtaların bırakıldığını düşünüyoruz. Yumurtalardan çıkan nimflerin görülmesinin ardından yaklaşık iki hafta içinde zarar oluşmaya başlayabilir. Bu nedenle üreticilerin özellikle önümüzdeki dönemde daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl rekolte beklentisi olumlu"

Sahil kesimindeki bahçelerde yapılan gözlemlerde fındığın genel görünümünün olumlu olduğunu belirten Gedikali, bu yıl rekoltenin iyi seviyelerde gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Geçen yıl düşük verim alınan bazı yüksek rakımlı bölgelerde bu sezon ürün yoğunluğunun dikkat çektiğini ifade eden Gedikali, "İnceleme yaptığımız bahçelerde fındığın genel durumu iyi görünüyor. Rekoltenin geçen yıla göre daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ancak kaliteli ürün elde etmek için bakım çalışmalarının aksatılmaması gerekiyor. Çürük ve boş fındık oranı ne kadar düşük olursa randıman da o kadar yüksek olacaktır" dedi.

Fındık fiyatlarındaki düşüş nedeniyle üreticilerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Gedikali, 2026 sezonunda açıklanacak alım fiyatlarının önemine dikkat çekerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyat ve alım politikası üreticiler açısından belirleyici olacak. Bu nedenle üreticilerin ürün kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Piraziz, Giresun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca Tehdidine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:29:41. #7.12#
SON DAKİKA: Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca Tehdidine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.