Fındık Üreticileri Külleme Hastalığıyla Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Üreticileri Külleme Hastalığıyla Mücadeleye Devam Ediyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta ciddi rekolte kaybına neden olan külleme hastalığına dikkat çekerek, kimyasal mücadele yapılan bahçelerde azalma olduğunu belirtti. Üreticilerin düzenli ilaçlama yapmasıyla külleme hastalığının azaldığı ve rekolte kayıplarının önüne geçildiği ifade edildi.

20.06.2024 13:59
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta ciddi rekolte kaybına neden olan külleme hastalığına dikkat çekerek, "Bu sene de her yıl olduğu gibi külleme sıcak havaların artmasıyla fındık yapraklarında ve çotanaklarında görünmeye başladı. Kimyasal mücadele yapılan bahçelerde azalma olduğunu görüyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta külleme hatalığı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Külleme hastalığına karşı nisan ayının ortalarında başlayan kimyasal mücadele, haziran ayında da devam ediyor. Üreticiler zararlıya karşı kimyasal ilaçlama yoluyla bahçelerinde uygulamalar gerçekleştirirken, bu mücadelelerin sonucunda külleme hastalığının belirli noktalarda azaldığı belirtiliyor.

"Üreticilerimiz mücadelesini sürdürüyor, mücadele yapılmayan bahçelerde külleme oranı yüksek"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kimyasal mücadelenin önemine değinerek, "Külleme bölgemizde yaklaşık 7 yıl önce başlangıç sağladı. O günden bu yana tarım müdürlüklerimiz ve ziraat odalarımız ile birlikte üreticilerimize hem bilgilendirme hem de uygulama eğitimleri vererek, külleme mücadelesi ile çalışmamlar yaptık. O yıllardan bu yana üreticilerimiz ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürdüler. Bu sene de her yıl olduğu gibi külleme sıcak havaların artmasıyla fındık yapraklarında ve çotanaklarında görünmeye başladı. Özellikle üreticilerimizin düzenli ilaçlaması, zararlı ve hastalıkla mücadele etmesi sonucunda giderek azalmaya doğru gidiyor ama mücadele eden üreticilerimizin bahçesinde azalmayı ciddi şekilde görüyoruz. Bunun aksine ilaçlama yapmayan üreticilerimizin bahçelerinde külleme oranı daha fazla" diye konuştu.

"Rekolte kayıplarına neden oluyor"

Soydan, yaprakların beyazlamasına neden olarak büyümesini engelleyen ardından fındık çotanaklarının çürüyüp düşmesine neden olan külleme hastalığının rekolteye ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti. Fındıkta ciddi rekolte kayıplarına neden olan küllemeye karşı yapılan kimyasal mücadele sonrası bazı bahçelerde hastalığın azaldığını söyleyen Soydan, "Özellikle son yıllarda sahil ve orta kesimlerde ortaya çıkıyordu. Mücadeleler sonucu bu zararlıda azalma olduğunu görüyoruz. 3 boy olarak yapılan ilaçlama çalışmaları hava şartlarına bağlı olarak nisan aylarında başlar, mayıs ve haziran ayında devam eder. Şuan içerisinde bulunduğumuz dönemde fındık kurdu ile birlikte 3'üncü ve son ilaçlama yapılıyor. Bu son ilaçlamanın ciddi faydası var. Bu nedenle üreticilerimizin ilaçlamayı ihmal etmemeleri gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Arslan Soydan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticileri Külleme Hastalığıyla Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika

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