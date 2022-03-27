Fındık üreticilerine 70 milyonluk destek - Son Dakika
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Fındık üreticilerine 70 milyonluk destek

27.03.2022 09:10
Fındık üreticilerine 70 milyonluk destek

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl fındık üreticilerine 70 milyon liralık destek verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl fındık üreticilerine 70 milyon liralık destek verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde Düzce'deki fındık üreticilerine yapılan maddi destek miktarını açıkladı. Bu çerçevede, geçen yıl 26 bin 950 çiftçiye 417 bin 500 dekarlık destekleme alanı için toplam 70 milyon 975 bin 95 lira 37 kuruş ödeme hazırlandı. Ödemeler, üreticilerin hesaplarına mart ayında yapıldı. - DÜZCE

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Fındık, Tarım, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticilerine 70 milyonluk destek - Son Dakika


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