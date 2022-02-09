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Fındık üreticilerine destek verilecek - Son Dakika

Fındık üreticilerine destek verilecek

09.02.2022 10:22
Fındık üreticilerine destek verilecek

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapılan şehirlerden olan Düzce'de, fındık üreticilerinin desteklenmesine devam ediliyor.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapılan şehirlerden olan Düzce'de, fındık üreticilerinin desteklenmesine devam ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021 Yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteklemeleri 7 Şubat 2022- 11 Şubat 2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, icmal bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. Ayrıca ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarında da icmaller askıya çıkarılmıştır. İcmaldeki bilgilere yapılacak itirazların 18 Şubat 2022 tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize yazılı olarak yapılması gerekmekte olup daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu ilan olunur" denildi. - DÜZCE

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Türkiye, Fındık, Tarım, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticilerine destek verilecek - Son Dakika Ekonomi


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