Fındık üreticisinin 'Drakula' sevinci - Son Dakika
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Fındık üreticisinin 'Drakula' sevinci

19.06.2022 09:41

Fındık üreticisinin 'Drakula' sevinci Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk: "Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği, bilinen adıyla 'Drakula bu yıl fındık bahçelerinde görülmedi;

Fındık üreticisinin 'Drakula' sevinci

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk:

"Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği, bilinen adıyla 'Drakula bu yıl fındık bahçelerinde görülmedi; Aktivitesi son derece zayıf"

TRABZON - Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan ve her yıl milyar dolarlık ihracat geliri sağlanan fındıkta halk arasında 'Drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin bu yıl fındık bahçelerinde görülmemesi fındık üreticisini sevindirdi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde 2018 yılı Mayıs ayı sonlarından itibaren görülen ve fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçilebilmek için Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma başlatılmış ve bu kapsamda bulaş olan bahçeler önce sökülmüş, ardından da yakılmıştı. Müdürlükçe mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, söz konusu böceğe bu yıl sıcakların etkili olmaması nedeniyle henüz rastlanmadığı belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, bu yıl havaların mevsim normallerinin altında seyretmesinden dolayı 'Drakula' olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğinin görülmediğini belirterek aktivitesinin son derece zayıf olduğunu söyledi.

Arslantürk, "Bu yıl aktivitesi son derece zayıf ancak bu böcek önemli bir tehdit gerekli önlemler alınmalı. Esiroğlu Vadisinde yaklaşık 700 dönüm civarında bir alanı etkiledi ve orada söküm çalışmaları yapıldı. Daha da büyümemesi için halen gözetim devam ediyor. Bunun yanında fındığa zarar veren böceklerde de hareketi yavaş görüyoruz, o iyi bir şey. Gerekli tedbirler zamanında alınmalı ki; ürünümüze verdiği zarar kayıplar minimize edilebilsin. Bu yıl iklim hala mevsim normallerinde gitmiyor, mevsim normallerinin altında gidiyor. Bu böceklerin eşleşebilmeleri için ısının belli bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Biraz da bunun etkisiyle bu durum söz konusu. Ancak hava şartlarından ötürü bu kez de küllenme başladı o da fındığa zarar veriyor. Üreticiye doğru tarımsal uygulamaları yerinde ve zamanında yapmasını öneriyoruz. Bu günlerde küllenmeye karşı gerekli etkinlikleri yapmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Rekolte 700 bin ton civarında"

Yapılan çalışmalarda bu yıl fındık rekoltesinin 700 bin ton civarında ön gördüklerini kaydeden Arslantürk, "Rekolteyle ilgili önümüzdeki haftalarda Tarım İl Müdürlükleri saha çalışmalarına başlayacaklar ancak ondan önceki diğer Sivil Toplum Örgütleri ve bu işle iştigal eden firmaların yaptığı çalışmalarda 700 bin ton civarında bir rekoltenin gelme ihtimalini ön gördüler. Çaya, hububata verilen fiyatlarda göz önünde bulundurulduğunda fındığa verilecek fiyatın 45 TL'nin üzerinde 50 TL olma ihtimalini ön görüyoruz. Zaten söylenen Kurban Bayramı sonrası Temmuz ayının ortaları veya sonlarına doğru fiyat açıklamasının yapılacağı ve beklentinin de karşılanacağı yönünde bize haberler geliyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticisinin 'Drakula' sevinci - Son Dakika

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