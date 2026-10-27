4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen ve işçilerin kaldığı 2 konteyneri paramparça eden hortumun yol açtığı hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Şantiye alanında konteynerler parçalanırken bir vinç de devrildi. Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini de vuran hortumun masa, sandalye ve şemsiyeleri savurduğu anlar kameraya yansıdı.

GÜN AĞARINCA FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortum felaketi, bir site inşaatının şantiye alanında büyük yıkıma yol açtı.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli fırtına sırasında oluşan hücresel hortum, işçilerin kaldığı 2 konteyneri yerinden sökerek parçaladı. Gece boyunca ekiplerin çalışma yürüttüğü şantiye alanındaki hasarın boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla daha belirgin hale geldi.

İŞÇİLERİN KALDIĞI 2 KONTEYNER PARAMPARÇA OLDU

Hortumun vurduğu şantiyede bulunan 2 konteynerde toplam 6 işçi kalıyordu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle konteynerler parçalanırken, içerideki işçiler de etrafa savruldu.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, parçalanan konteynerlerde bulunan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

ŞANTİYEDEKİ VİNÇ DE DEVRİLDİ

Hortumun etkisi yalnızca işçilerin kaldığı konteynerlerle sınırlı kalmadı. İnşaat alanında bulunan bir vinç de şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, vincin devrilmesiyle konteynerlerin parçalanması arasında bağlantı bulunmadığını belirtti.

Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" ifadelerini kullandı.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ YARALANDI

Hortumun parçaladığı konteynerlerde bulunan 5 işçiden 2'si olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçiden 2'si de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Böylece felakette hayatını kaybeden işçi sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan diğer işçinin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

SEYİR TERASINDAKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Hortumun şantiye alanını vurmadan önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisinde yol açtığı hasar da ortaya çıktı.

Tesiste görevli personelin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde şiddetli rüzgarın masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu görüldü.

Hortumun etkisini artırdığı anlarda çalışanların büyük panik yaşadığı görüntülere yansıdı. Tesisteki eşyaların etrafa savrulduğu anlar, hortumun şiddetini gözler önüne serdi.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

VALİ ŞAHİN: ÇOK ENTERESAN BİR DOĞA OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Felaketin ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Hortumun şantiye alanında büyük yıkıma neden olduğunu belirten Şahin, "Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi. Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız" dedi.

Vali Şahin, hortumun vurduğu konteynerlerin yakınındaki diğer konteynerlerde benzer bir yıkım yaşanmadığını da belirtti.

"BÜTÜN SİTE İNŞAATINI HORTUM TARUMAR ETMİŞ"

Şantiyedeki vincin de hortum nedeniyle devrildiğini açıklayan Şahin, işçilerin ölümünün vincin devrilmesinden kaynaklanmadığını vurguladı. Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" ifadelerini kullandı.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

METEOROLOJİDEN AŞIRI HAVA OLAYLARI UYARISI YAPILMIŞTI

Vali Şahin, felaketin yaşandığı gün düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Antalya için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde meydana gelen hortum, şantiye alanında can kayıplarına ve büyük maddi hasara neden oldu.

EKİPLER BAŞKA İŞÇİLERİN BULUNMA İHTİMALİNİ ARAŞTIRDI

Felaketin ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri şantiye alanında çalışma başlattı. Parçalanan konteynerlerin enkazında ve çevresinde başka yaralı ya da hayatını kaybeden kişi bulunup bulunmadığı araştırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için de işlemler başlatıldı.

Gece yaşanan felaketin ardından gün ağarmasıyla birlikte şantiye alanındaki yıkımın boyutu daha net görülürken, parçalanan konteynerler ve devrilen vinç hortumun geride bıraktığı hasarı ortaya koydu.

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