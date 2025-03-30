Fındık Üretiminde Doğru Gübreleme Önerileri

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Fındık üreticisi istediği verim ve kaliteyi alabilmesi için gübreleri doğru zamanda ve doğru şekilde fındık bahçelerine uygulamaları gerekmektedir." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, fındık üreticilerinin üründe yeterli verimi alabilmesi için ilk olarak toprak tahlili yaptırmalarını önerdi.

Bitkiye hangi gübrenin ne zaman ve hangi dozda verileceğinin bilinmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Daha sonrasında bu besin maddelerinin doğru zamanda ve doğru miktarda toprağa uygulanması gerekir. Eğer biz bitkiye hangi besin maddelerinin verileceğini tespit ettikten sonra doğru zamanda ve doğru dozda gübreyi uygulamazsak yine gübrelemeden beklediğimiz faydayı sağlayamayız." diye konuştu.

Bu dönem içerisinde sahil kesimde azotlu gübrenin birinci yarısının uygulanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Vereceğimiz azotlu gübre bir sonraki yılın sürgün oluşumunu teşvik edecektir. Eğer bu dönemde yeterli azot kullanmazsak, bitki ihtiyacı olan azotu alamazsa bir sonraki yılın sürgün oluşumunda sıkıntılar oluşacaktır ve verim kaybı yaşanacaktır." şeklinde konuştu.

Yılmaz, azotlu gübrenin ikinci kısmını ise mayıs ayı sonu ve haziran ayı başında yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rakıma bağlı olarak bu dönemlerde yapacağımız azotlu gübreleme ile ürünümüzün randımanını artırmak mümkün olacaktır. Fındık üreticisi istediği verim ve kaliteyi alabilmesi için gübreleri doğru zamanda ve doğru şekilde fındık bahçelerine uygulamaları gerekmektedir. Burada özellikle bir hususu da belirtmek istiyorum, fındık üreticilerimiz gübre atarken bir hataya düşüyor. Bizim gübreyi fındığın kök bölgesi ile buluşturmamız gerekiyor. Bazı üreticilerimiz bunu ısrarla belirttiğimiz halde hala fındık ocağının ortasına atıyorlar. Bu çok yanlış bir uygulamadır. "