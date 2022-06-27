Fındıkta 'erken hasat' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Fındıkta 'erken hasat' uyarısı

27.06.2022 13:12

Fındıkta 'erken hasat' uyarısı Soydan: "Erken fındık hasadı rekolteyi ve kaliteyi olumsuz etkiler" Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde üreticilere erken hasat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Fındıkta 'erken hasat' uyarısı

Soydan: "Erken fındık hasadı rekolteyi ve kaliteyi olumsuz etkiler"

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde üreticilere erken hasat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Soydan, "Erken toplanan fındıkta ciddi bir rekolte ve kilo kaybı oluyor, iç dolgunluğunun daha aşağılara düştüğünü görebiliyoruz. Randıman düşüklüğü de olacağından bu üreticilerimizin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açıyor" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan ve en çok Ordu'da üretimi yapılan fındık hasat sezonuna bir aydan fazla bir süre kaldı. Her yıl ilgili komisyon tarafından fındık hasat tarihleri sahil, orta ve yüksek kesimler için açıklanırken, bazı üreticiler fındık bahçelerine erkenden giriş yaparak, tam olgunlaşmamış fındığı toplayabiliyor. Hasadı erken yapılan fındığın, rekolte kaybı ve kalite düşüklüğüne neden olduğu belirtiliyor.

"Hasat için acele etmeyelim"

Soydan, üreticilerin bu sezon fındıkla ilgili mücadeleler yürüttüğünü, uzun süren kış sezonu dolayısı ile fındık dallarının kar altında kaldığını ve bu nedenle hasat sezonunun geç başlayabileceğini söyledi. Hasat sezonuna bir aydan daha fazla bir zaman kaldığını ifade eden Soydan, "Önümüzdeki bu süreçte de üreticilerimiz artık fındık hasadı yaklaşacak olduğundan bahçe temizliklerine önem verecekler. Fındığı da toplamaya başlayacaklar. Bu süreçte özellikle her yıl uyarıyoruz, her yıl önceki yıllardaki tarihlere takılmayalım. Özellikle fındığın toplama tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten burada ilgili komisyon temmuz ayı içerisinde fındık toplama tarihleri ile ilgili açıklamayı yapacaklar ve kamuoyuna açıklayacaklar. Yani bahçemizde fındık olgunlaşmış ise fındığın hasadını yapalım, aksi halde acele etmeyelim" dedi.

"Hasar erken yapılırsa rekolte ve kalite kaybı oluyor"

"Erken toplanan fındıkta ciddi bir rekolte kaybı oluyor, fındıkta iç dolgunluğunun daha aşağılara düştüğünü görebiliyoruz" diyen Soydan, "Randıman düşüklüğü de olacağından bu üreticilerimizin ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Biz zaten üreticilerimizi bu süreçte sürekli olarak uyaracağız. Üreticilerimiz bir yıl bekledikten sonra hasat dönemindeki bu süreci en iyi şekilde değerlendirelim. Çok ciddi maliyetler yapıldı, gübrede, ilaçlamada, ilaçlarda ve önümüzdeki süreçlerde işçiliklerde de maliyetler olacak. O nedenle en iyi fındığın en iyi olgunlaşmasını takip ederek, acele etmeden hasadını yapalım. Aynı zamanda kaliteli fındığı da sunmak zorundayız. bu da bize ekonomik olarak olumlu katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Fındık üreteicisinin fındık taban fiyatı için 60 TL beklentisi Fındık üreteicisinin fındık taban fiyatı için 60 TL beklentisi Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Giresun'da istişare toplantısı düzenledi Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Giresun'da istişare toplantısı düzenledi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındıkta 'erken hasat' uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 14:09:16. #1.12#
SON DAKİKA: Fındıkta 'erken hasat' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement