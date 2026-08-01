Fındıkta Erken Hasat Uyarısı - Son Dakika
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Fındıkta Erken Hasat Uyarısı

Fındıkta Erken Hasat Uyarısı
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Fındık tüccarı, erken hasatın randıman kaybına yol açabileceğini belirterek üreticileri uyardı.

Alaplı'da fındık sezonu yaklaşırken üreticilere önemli uyarılar geldi. Fındık tüccarı Fındık Tüccarı Mehmet Koçak erken hasadın randıman ve kilo kaybına neden olabileceğini belirterek, "Acele etmeyin, fındığın olgunlaşıp yere dökülmesini bekleyin" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta 2026 yılı hasat sezonu yaklaşırken, Alaplı'da Fındık Tüccarı Mehmet Koçak üreticileri erken hasat konusunda uyardı. Koçak, fındığın dalından erken toplanması yerine olgunlaşıp yere dökülmesinin beklenmesi gerektiğini belirterek, doğru hasat ve kurutma yöntemlerinin üreticinin kazancını doğrudan etkilediğini söyledi.

"Erken hasat cebi yakar"

Erken toplanan fındığın su oranının yüksek olması nedeniyle randıman ve kilo kaybı yaşanabileceğini ifade eden Koçak, üreticilerin açıklanacak resmi hasat tarihlerine mutlaka uyması gerektiğini vurguladı.

Koçak, "Erken toplanan fındıklarda su oranı yüksek olduğu için hızlı su kaybıyla birlikte bezik oluşur. İyi kurutulmadığı takdirde bu durum randıman ve kilo kaybına neden olur. Bu da üreticimizin cebine girecek paranın azalması anlamına gelir. Bu nedenle acele edilmemesi gerekiyor" dedi.

"Fındığın yere dökülmesini bekleyin"

Fındığın tam olgunlaşmasının beklenmesinin hem kalite hem de işçilik açısından avantaj sağlayacağını belirten Koçak, "Bu sene fındığı daldan toplamaya bile gerek yok. Fındığın yere dökülmesini beklemek lazım. Böylece fındığın tam olgunlaşmasını beklemiş oluruz. Ayrıca daha az işçilikle hasadı gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kurutma ve depolamaya dikkat

Hasat sonrası kurutma ve depolama işlemlerinin de büyük önem taşıdığını kaydeden Koçak, fındıkların naylon çuvallarda bekletilmemesi gerektiğini belirtti.

Koçak, hasat edilen fındıkların aynı gün harmana getirilmesi gerektiğini belirterek, "Fındıklar kesinlikle naylon çuvallar içerisinde ve sıkışık vaziyette bahçede bekletilmemeli. Aksi takdirde küflenme ve çürüme başlayabilir. Yeşil kabuklu fındıklar toprakla temas ettirilmemeli ve yağmurdan korunmalıdır. Beton harmanlarda 15-20 santimetre kalınlığında serilerek güneşte 1-2 gün bekletildikten sonra patoza verilmelidir" diye konuştu.

Koçak, üreticilerin doğru zamanda hasat yaparak fındığı uygun şartlarda kurutmaları ve depolamaları halinde bir yıllık emeklerinin karşılığını daha iyi alabileceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındıkta Erken Hasat Uyarısı - Son Dakika

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