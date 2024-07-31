Fındıkta file örtüsü hasadı maliyetleri azaltıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fındıkta file örtüsü hasadı maliyetleri azaltıyor

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta file örtüyle yapılan hasadın işçi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle file örtüsü kullanan fındık üreticilerini ziyaret etti. File sistemi sayesinde fındık hasadının verimli ve kaliteli hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, ayrıca işçilik maliyetlerinin azaldığını ve aflatoksin riskinin önüne geçildiğini ifade etti. Ordu'da 33 üreticiye file desteği sağlandığını belirten Yılmaz, daha fazla üreticinin bu sistemi kullanması için başvuru beklediklerini söyledi.

31.07.2024 14:43
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Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta file örtüyle yapılan hasadın işçi maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle temin ettiği file örtüyü Perşembe ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ndeki bahçesine seren fındık üreticisi Emine Yıldız'ı ziyaret etti.

Bahçede inceleme yapan Yılmaz, gazetecilere, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini belirtti.

Hasat işçiliğindeki maliyeti azaltmak için fındıkta file sisteminin kullanımına yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Yılmaz, "İlimizde son yıllarda fındık hasadında file sisteminin kullanımı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle her geçen gün artmaya devam ediyor." dedi.

Yılmaz, file sistemlerinin işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azalttığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındık file sistemleri, dalda fındık toplamaya son veriyor. Fındığın olgunlaşarak dibine dökülmesi suretiyle hasat işlemi gerçekleştiriliyor. Yere dökülen fındık tam olarak olgunlaşmış olduğu için randımandan da kazancımız olduğu gibi aflatoksinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bunların yanında daldan hasat yapmadığımız için daldaki önümüzdeki yıla ait sürgünlerin zarar görmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Birçok üreticimiz bahçelerindeki eğim yüzde 60'tan fazla olmasına rağmen bu sistemi rahatlıkla kullanabiliyor."

Ordu'da 33 üreticiye file desteğinde bulundukları vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlimizde son yıllarda fındık hasat filesi kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bakanlığımızca fındık hasat filesine yüzde 50 hibe desteği veriliyor. İlimizde 33 üreticimize verilen destekler neticesinde bin dekar civarında fındık bahçesinde file hasat sistemi kullanılmaya başlandı. Ayrıca, kendi imkanları ile file hasat sistemini kullanmaya başlayan üreticilerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. 2024 sonbaharında tekrar başlayacak hibe desteği için üreticilerimizden daha fazla sayıda başvuru bekliyoruz."

Üretici Emine Yıldız ise file sistemi sayesinde hem işçi maliyetini düşüreceğini hem de fındığın kalitesinden olumlu sonuç alacağını düşündüğünü dile getirerek, "Aynı zamanda çevremdeki üreticilere de örnek olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fındıkta file örtüsü hasadı maliyetleri azaltıyor - Son Dakika

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