Fındıkta Hasar Yüzde 90'a Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındıkta Hasar Yüzde 90'a Ulaştı

Fındıkta Hasar Yüzde 90\'a Ulaştı

Hendek'te zirai don nedeniyle fındık ağaçlarında hasar yüzde 90'a çıktı, verim beklenmiyor.

21.04.2025 12:36
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Nisan ayında meydana gelen zirai don sonrasında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fındık ağaçlarında hasar yüzde 90'a ulaştı. Bu sene fındıktan verim alınamayacağını belirten Hendek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Sunman, "Önümüzdeki senenin ürününde de zarar olması yönünde endişemiz var. Bu konuda da fındık üreticilerimize rutin bakım ve besleme hususunu aksatmamalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

Nisan ayında meydana gelen ve üretimin olumsuz etkilendiği zirai don sonrasında hasar tespit çalışmaları başladı. Sakarya'daki çiftçinin geçim kaynaklarından biri olan fındıkta ağaçlar kururken, hasar boyutu ise yüze 90'a ulaştı. Adeta çocuk gibi bakılan ve don sonrasında üreticinin emekleri çöp olan fındıkta bu sene verim alınamayacağı ön görülüyor.

Hendek ilçesinin Dikmen Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarına başlayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sadece fındığın zarar görmediğini, bölgede yetişen ceviz, armut gibi meyvelerinde hasara maruz kaldığını belirledi.

Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Kader Köseoğlu, "Dikmen Mahallesi'ne yağan karın ardından bölgemizdeki fındık zarar gördü. Tabii sadece bu fındıkla da kalmadı, ceviz ve armut ağaçları da zarar gördü. Zirai don sebebiyle fındığımızın yüzde 70'in üzerinde yandı. Geçtiğimiz haftalarda yeşil olan fındık dalları şu anda kurumuş durumda" dedi.

Fındık üreticisi Aliye İrme ise "Soğuk havalar ve kar yağışıyla birlikte oluşan zirai don, fındıklarımızda zarara yol açtı" diye konuştu.

"Bu senenin ürününü kaybettik"

Hendek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Sunman, "10-12 Nisan tarihlerinde ilçemiz ve bölgemizde meydana gelen zirai don zararını gözlemlemek üzere Dikmen Mahallesi'ndeyiz. Özellikle 300 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde kontrollerimizi gerçekleştirerek bu rakıma kadar geldik. Yaklaşık 650-700 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde zararın yüzde 90 seviyesinde olduğunu öngörebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta gerek Sakarya Valiliğimiz, gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan uyarıların ardından 7 bin üreticimize bilgilendirme mesajı atıldı. Bu çerçevede, özellikle bitkisel materyallerin yakılması, yoğun sis ve duman oluşturulması tavsiye edilmişti. Geldiğimiz bu noktada özellikle yol üzerindeki birçok parselde ateş yakıldığına şahit olduk. Sıcaklıkların -5 ila -8 derecelere kadar düşmesi sebebiyle ne yazık ki bu tür uygulamalarda yeterli olmadı. Bu senenin ürününü kaybettik ama önümüzdeki senenin ürününde de zarar olması yönünde endişemiz var. Bu konuda da fındık üreticilerimize rutin bakım ve besleme hususunu aksatmamalarını özellikle istirham ediyorum. Zor bir süreç, Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun. Bu bölgede zarar yüzde 90 seviyesinin üzerinde. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız sahadalar, ön zarar tespitlerini yapıyorlar. TARSİM eksperleri de bölgede çalışma yürütüyor" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındıkta Hasar Yüzde 90'a Ulaştı - Son Dakika

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