Fındıkta külleme mücadelesi başladı - Son Dakika

Ordu'da fındık alanlarında son yıllarda yaygın olarak görülen ve ciddi zarar veren külleme hastalığı ile ilgili mücadele çalışması başlatıldı.

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu fındık bitkisinin en önemli hastalıklarından olan külleme hastalığına karşı ilaçlama mücadelesi başladı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, önceki yıllarda külleme hasatlığının görülmediği fındık bahçelerinde, en ufak hastalık belirtisinin görünmesi ile birlikte kimyasal mücadelenin yapılması gerektiğini söyledi.

"Fındıkta ciddi azalmalara neden oluyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Eğer bir bahçede külleme önceki yıllarda görülmüşse, çotanak oluşturma döneminde hastalığın belirtileri gözükmeden ilaçlamanın yapılması gerekiyor. Bir bahçede önceki yıllarda külleme hastalığı görülmemiş ise o zaman bahçede ilk belirtilerin göründüğü anda külleme için ilaçlı mücadelenin yapılması gerekiyor. Bu dönemde ilimizde nisan ayının ortalarında ve sonlarına doğru gerçekleşiyor. Külleme hastalığının başlangıcında yaprak üzerinde beyaz lekeler oluşuyor. Bu beyaz lekeler zamanla kahverengi oluyor ve ilerleyen süreçte tüm yaprak yüzeyini kaplayarak yaprağın kurumasına neden oluyor, bu da fındıkta verimde ciddi azalmalara neden oluyor" dedi.

"Düzenli olarak mücadele yapılmazsa zarar oranı artıyor"

Bu dönemde fındıkta külleme hastalığına ve kozalak akarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Bu dönemde ilaçlı mücadele yapmamız gerekiyor. Bu ilaçlı mücadeleyi yaparken öncelikli olarak hem külleme hastalığına karşı, hem de kozalak akarına karşı etkili olan ilaçların kullanılması gerekiyor. Mücadele çalışmaları düzenli olarak yapılmadığı takdirde verimde ciddi kayıplar oluyor. Bir bahçede çok fazla bakım yapılsa dahi hastalık ve zararlılarla gerekli mücadele gerçekleştirilmediği takdirde o bahçede ciddi verim kayıpları yaşanacaktır. Bu verim kayıplarını yaşamamak için, bakım ve budama işlemlerinin yanında hastalık ve zararlılar ile mücadelenin de düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bahçelerdeki hastalık ve zararlıların yoğunluğu arttıkça o bahçedeki zarar oranı da artış gösterecektir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, hastalık ve zararlılar ile mücadele kimyasal mücadelenin sabahın erken saatleri ile akşamüzerin serin saatlerde yapılmasının hem fındık için, hem de arıcılık sektörü için önemli olduğuna değinerek, "Arıların uçuşunun az olduğu dönemler olan sabah erken saatleri ve akşam saatlerinde ilaçlamayı yaparsak, arı ölümlerinin de önüne geçmiş oluruz. Yine kullandığımız ürünlerin atık malzemelerini imha etmemiz gerekir. Bunları, arıların su içtiği alanlara bırakacak olursak bu da arıların ölümlerine neden olabilir" ifadelerine yer verdi. - ORDU