Fındıkta Külleme Mücadelesi Önerileri

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, üreticilerin külleme hastalığına bağlı ürün ve kalite kaybı yaşamamaları için fındık bahçelerini kısa aralıklarla kontrol etmelerini, hastalık belirtileri görülür görülmez kimyasal mücadeleye başlamaları gerektiğini söyledi.

Samsun'da fındık alanlarında Külleme hastalığı, iklim değişikliklerinin de etkisiyle, yaygın olarak görülüyor. Mücadele edilmediğinde verim ve kalite kayıpları meydana gelebiliyor. Üreticilerin, fındık bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeleri ve hastalık görülen bahçelerde gerekli önlemleri alarak, zamanında ve tekniğine uygun şekilde mücadele yapmaları ise kayıpları azaltıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından biri olan külleme hastalığı, ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde belirtilerini gösterir. Hastalık rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. Külleme hastalığı belirtileri yaprağın üst kısımlarında renk açılmaları ve sarımsı lekeler halinde görülür. İlerleyen zamanlarda yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir. Mücadelesinde, bulaşma kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıkları toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu, yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir" dedi.

"Hastalık belirtileri görülür görülmez kimyasal mücadeleye başlanmalı"

Fındık bahçelerinde külleme hastalığının hava sıcaklıklarına bağlı olarak nisan ayından itibaren görülmeye başladığını ifade eden Sağlam, "Belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda bahçede hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden de çotanak bağlama döneminde ilaçlama yapılır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar devam edilir. İlaçlamalarda bakanlığımızca tavsiyesi olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerinden herhangi biri kullanılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal sayılabilecek çok sıcak günlerde ve güneşli günlerde öğle saatlerinde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalıdır. İlaçlamalarda sırt pülverizatörü, mekanik, motorlu veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılmalıdır. İlaç etiket bilgilerine dikkat edilmeli, ürüne tavsiyesi olan bitki koruma ürünü ile zamanında ve uygun doz ile tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde uygulamalar gerçekleştirilmelidir. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik elemanları tarafından külleme hastalığı sürveyi yapılmakta olup, mücadelesi ile ilgili üreticilerimize yönelik eğitim ve yayım çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Üreticilerimizin külleme hastalığına bağlı ürün ve kalite kaybı yaşamamaları için fındık bahçelerini kısa aralıklarla kontrol etmelerini, hastalık belirtileri görülür görülmez kimyasal mücadeleye başlamalarını, ilaç uygulamalarının iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmasını ve tüm koruyucu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca üreticilerimizin, hastalığa bağlı verim kaybı yaşamamaları için il/ilçe müdürlüklerimizden ayrıntılı bilgi alabilir ve bu sayede fındıkta külleme hastalığı mücadelesini aksatmadan zamanında yapmış olur" diye konuştu. - SAMSUN