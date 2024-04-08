Fındıkta 'külleme ve kozalak akarı' tehdidi
Soydan: "Verim ve kaliteyi arttırmak için mekanik mücadelenin ardından kimyasal mücadele gerekiyor"
ORDU - Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıktaki tehlike olan 'kozalak akarı' ve 'külleme hastalığı' ile mücadele ile verim ve kalitenin arttırılacağı belirtiliyor.
Fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden olduğu bilinen kozalak akarı ile fındık bitkisinin en önemli hastalıklarından olan külleme hastalığına karşı kimyasal mücadele nisan ayının ortalarında başlıyor. Üreticiler, hastalık ve zararlılara karşı mekanik mücadele sürdürürken, diğer taraftan kimyasal ilaçlama yoluyla bahçelerinde uygulamalar da yapıyor.
"Bölgemizde 6-7 yıldan bu yana külleme görülüyor, zararı ciddi boyutta"
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede yaklaşık 7 yıldır görülen küllemenin ciddi zararlara yol açtığını söyledi. Soydan, "Özellikle yeni doğan fındık yapraklarından başlayarak daha sonra büyüyerek, fındığı doğduktan sonra fındık çotanaklarına doğru küllemeler devam ederek zarar veriyor. Üreticilerimiz 6-7 yıl önce ciddi bir mücadeleye başladı. Çiftçilerimize verdiğimiz bilgiler ve alanlarda uygulamalı çalışmalarımız ile son yıllarda mücadelenin ciddi şekilde arttığını gördük. Bu mücadelenin de önemli derecede olumlu sonuçlarını da aldık. Çünkü fındıkta ilk yıllarda başladığında yapraklarında külleme başlayarak, beyaz bir tabaka oluşturdu, fındık yapraklarının oksijen almasını önleyerek, çürümelere ve dökülmelerine neden oldu" diye konuştu.
"Ciddi rekolte kayıpları yaşandı"
Külleme hastalığı ile birlikte yine bölgede etkili olan kozalak akarının da rekolte kaybı ile kalite düşüklüğüne neden olduğuna değinen Soydan, "Özellikle sahil kesimlerinde külleme daha çok görüldü. Bununla ilgili yapılan mücadeleler şuanda önemli sonuçlar veriyor. Nisan ayının ortalarında ilk müdahalenin yapılması lazım. Bu konuda hem ziraat odalarımız, hem de tarım müdürlüklerimiz ile birlikte üreticilerimize gerekli bilgilendirmeleri veriyoruz. Bununla birlikte kozalak akarı da fındık için bir zararlıdır. Özellikle sonbahar mevsiminde başlar ve fındığın uç kısımlarında oluşur. İlk mücadele ocak aylarında el ile yapılan mekanik mücadeledir. Ancak bugünlerde devam eden kozalak akarı özellikle doğan fındık filizlerinde ciddi zarar oluşturuyor, dalları kurutarak verim kaybına yol açıyor. Bununla ilgili de yapraklar açtıktan sonra nisan sonu, mayıs başı olmak üzere bir haftalık mücadele süresi var, bu süreçte kimyasal mücadele yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
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Filistinli işadamı ve Türk-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher, Filistin mutfaklarında kullanılan malzemelerin yüzde 50 ila 60'ının Türk malı olduğunu belirtti. Cevher, Türk ürünlerinin Filistinli şirketler için büyük önem taşıdığını ve İsrail gümrüğü üzerinden geçtiği için ticaret verilerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği malların büyük bir kısmı Akdeniz üzerinden Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki şirketlere ulaşıyor.
Filistin Ekonomi Bakanlığı Politika ve İstatistik Departmanı Direktörü Reşat Yusuf, Türkiye'nin son yıllarda Filistin pazarında Çin'in yerini aldığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'i istisna tutarsak Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke olduğunu söyledi. Yusuf, Türk ürünlerinin Filistin pazarındaki payının arttığını ve Türk üreticilerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu vurguladı. Ancak Filistin'in İsrail üzerinden ithalat yapması ve İsrail'in sınır kapılarını kontrol etmesi nedeniyle ticaret verilerinin çarpıtıldığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.
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