Fındıkta 'külleme ve kozalak akarı' tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fındıkta 'külleme ve kozalak akarı' tehdidi

Türkiye'de fındık üreticilerinin önemli bir geçim kaynağı olan fındık, 'kozalak akarı' ve 'külleme hastalığı' tehdidi altında. Kozalak akarı, fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden olurken, külleme hastalığı da fındık bitkisinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu nedenle üreticiler, mekanik mücadele ile birlikte kimyasal ilaçlama yöntemlerini de kullanarak bahçelerini korumaya çalışıyor.

08.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındıkta 'külleme ve kozalak akarı' tehdidi

Soydan: "Verim ve kaliteyi arttırmak için mekanik mücadelenin ardından kimyasal mücadele gerekiyor"

ORDU - Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıktaki tehlike olan 'kozalak akarı' ve 'külleme hastalığı' ile mücadele ile verim ve kalitenin arttırılacağı belirtiliyor.

Fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden olduğu bilinen kozalak akarı ile fındık bitkisinin en önemli hastalıklarından olan külleme hastalığına karşı kimyasal mücadele nisan ayının ortalarında başlıyor. Üreticiler, hastalık ve zararlılara karşı mekanik mücadele sürdürürken, diğer taraftan kimyasal ilaçlama yoluyla bahçelerinde uygulamalar da yapıyor.

"Bölgemizde 6-7 yıldan bu yana külleme görülüyor, zararı ciddi boyutta"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede yaklaşık 7 yıldır görülen küllemenin ciddi zararlara yol açtığını söyledi. Soydan, "Özellikle yeni doğan fındık yapraklarından başlayarak daha sonra büyüyerek, fındığı doğduktan sonra fındık çotanaklarına doğru küllemeler devam ederek zarar veriyor. Üreticilerimiz 6-7 yıl önce ciddi bir mücadeleye başladı. Çiftçilerimize verdiğimiz bilgiler ve alanlarda uygulamalı çalışmalarımız ile son yıllarda mücadelenin ciddi şekilde arttığını gördük. Bu mücadelenin de önemli derecede olumlu sonuçlarını da aldık. Çünkü fındıkta ilk yıllarda başladığında yapraklarında külleme başlayarak, beyaz bir tabaka oluşturdu, fındık yapraklarının oksijen almasını önleyerek, çürümelere ve dökülmelerine neden oldu" diye konuştu.

"Ciddi rekolte kayıpları yaşandı"

Külleme hastalığı ile birlikte yine bölgede etkili olan kozalak akarının da rekolte kaybı ile kalite düşüklüğüne neden olduğuna değinen Soydan, "Özellikle sahil kesimlerinde külleme daha çok görüldü. Bununla ilgili yapılan mücadeleler şuanda önemli sonuçlar veriyor. Nisan ayının ortalarında ilk müdahalenin yapılması lazım. Bu konuda hem ziraat odalarımız, hem de tarım müdürlüklerimiz ile birlikte üreticilerimize gerekli bilgilendirmeleri veriyoruz. Bununla birlikte kozalak akarı da fındık için bir zararlıdır. Özellikle sonbahar mevsiminde başlar ve fındığın uç kısımlarında oluşur. İlk mücadele ocak aylarında el ile yapılan mekanik mücadeledir. Ancak bugünlerde devam eden kozalak akarı özellikle doğan fındık filizlerinde ciddi zarar oluşturuyor, dalları kurutarak verim kaybına yol açıyor. Bununla ilgili de yapraklar açtıktan sonra nisan sonu, mayıs başı olmak üzere bir haftalık mücadele süresi var, bu süreçte kimyasal mücadele yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındıkta 'külleme ve kozalak akarı' tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Filistin Mutfaklarının Yüzde 50-60'ı Türk Malı
    19:53 Filistin Mutfaklarının Yüzde 50-60'ı Türk Malı

    Filistinli işadamı ve Türk-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher, Filistin mutfaklarında kullanılan malzemelerin yüzde 50 ila 60'ının Türk malı olduğunu belirtti. Cevher, Türk ürünlerinin Filistinli şirketler için büyük önem taşıdığını ve İsrail gümrüğü üzerinden geçtiği için ticaret verilerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği malların büyük bir kısmı Akdeniz üzerinden Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki şirketlere ulaşıyor.

  • Filistin Pazarında Türkiye İhracat Lideri
    19:49 Filistin Pazarında Türkiye İhracat Lideri

    Filistin Ekonomi Bakanlığı Politika ve İstatistik Departmanı Direktörü Reşat Yusuf, Türkiye'nin son yıllarda Filistin pazarında Çin'in yerini aldığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'i istisna tutarsak Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke olduğunu söyledi. Yusuf, Türk ürünlerinin Filistin pazarındaki payının arttığını ve Türk üreticilerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu vurguladı. Ancak Filistin'in İsrail üzerinden ithalat yapması ve İsrail'in sınır kapılarını kontrol etmesi nedeniyle ticaret verilerinin çarpıtıldığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.


19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
18:55 İstifası istenen Büyükekşi’ye Fenerbahçe’den 5 soru İstifası istenen Büyükekşi'ye Fenerbahçe'den 5 soru
17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
17:33 Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu
16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
17:52 Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti Sanal kumar bağımlısı adam sokak ortasında intihar etti
16:38 Fiyatı duyan sıraya girdi İstanbul’da bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu Fiyatı duyan sıraya girdi! İstanbul'da bayram öncesi ucuz baklava kuyruğu
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 20:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fındıkta 'külleme ve kozalak akarı' tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement