Finlandiya Çevre ve İklim Bakanı Türkiye ile Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Atık Yönetimi Konusunda Ortak Çalışmalar Yürütülebileceğini Belirtti

Finlandiya Çevre ve İklim Bakanı Kai Mykkanen, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve nükleer atık yönetimi gibi konularda ortak çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.
Mykkanen, AA muhabirine, Finlandiya'nın 40 yılı aşkın süredir nükleer enerji alanında öncü olduğunu kaydetti.
Finlandiya'da elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlasının nükleer enerjiden sağlandığını belirten Mykkanen, bunun enerji güvenliği ve iklim hedeflerine katkı sağladığını anlattı.
Mykkanen, ülkesinin daha fazla nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Küçük modüler reaktörlerin inşasını kolaylaştırmayı amaçlayan Ulusal Nükleer Enerji Yasası ile 2026'ya kadar yapılması planlanan reform, Finlandiya'nın ileri görüşlü ve uyarlanabilir stratejisini yansıtıyor. Ayrıca nükleer enerji için yüzde 70'e yakın yüksek bir kamuoyu onayı bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Nükleerin yanı sıra rüzgar enerjisine de yatırım yaptıklarına dikkati çeken Mykkanen, "Son yıllarda açık deniz rüzgar enerjisi alanında büyük bir yatırım potansiyeli bulunuyor. Hükümet de 2035'e kadar açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinin artırılması konusunda iddialı bir hedef belirledi. Ayrıca yıllık bazda elektrik talebi açısından kendi kendimize yeterliliğe doğru ilerledik. Bu oran 2023'te neredeyse yüzde 98'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Finlandiya
Finlandiya'nın Şubat 2022'den sonra Rus enerjisine bağımlılığını hızla azalttığını vurgulayan Mykkanen, "Bu, iyi düzeyde hazırlık, tutarlı eylemler ve geniş enerji karışımı sayesinde mümkün oldu. Elektrikle ilgili olarak, Rus nükleer yakıtı için de yedek bir batı tedarik zinciri bulunduğunu belirtmek gerekir. Rus LNG'si de Finlandiya'ya sadece çok sınırlı miktarda ithal ediliyor." diye konuştu.
Mykkanen, Avrupa'da Rusya- Ukrayna savaşından sonra başlayan krizin ardından Finlandiya'nın enerji sisteminin dayanıklılığını kanıtladığını ifade etti.
Fosil enerjide Rusya'ya bağımlılığı aşamalı olarak durdurmayı başardıklarına dikkati çeken Mykkanen, enerji tedarik yollarını çeşitlendirdiklerini ve yerli elektrik üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını kaydetti.
Mykkanen, Finlandiya'nın spot piyasadaki elektrik fiyatının AB ülkeleri arasındaki en ucuz ikinci fiyat olduğunu belirterek, Ocak 2023'te faaliyete geçen Inkoo yüzer LNG gemisinin de gaz arzı konusunda sisteme önemli katkısı olduğunu söyledi.
Türkiye ile yenilenebilir enerji ve nükleer atık yönetimi gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülebileceğini ifade eden Mykkanen, şunları kaydetti:
"Yenilenebilir enerji veya nükleer atık yönetimi gibi temiz enerji gelişmeleri söz konusu olduğunda Finlandiya ve Türkiye arasında teknoloji veya uzmanlık değişimi olabilir. Finlandiya temiz sanayi merkezi olmayı hedefliyor. Türkiye'nin güçlü enerji yoğun sanayisi ile Finlandiya sanayisi arasında ticaret, ithalat ve ihracat artırılabilir. Ayrıca, Ar-Ge işbirliği kapsamında karşılıklı forumlar aracılığıyla, gelecekteki işbirliği için fırsatlar sunabilir."
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. İddialı açıklamalarda bulunan Kurum, programın bir yerinde Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği sorulardan birine "Sizin kafanız başka yerde galiba" diyerek çıkıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Finlandiya Çevre ve İklim Bakanı Türkiye ile Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Atık Yönetimi Konusunda Ortak Çalışmalar Yürütülebileceğini Belirtti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?