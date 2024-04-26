Finlandiya ve Türk Müteahhitler Birliği arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Finlandiya ve Türk Müteahhitler Birliği arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi

Finlandiya ve Türk Müteahhitler Birliği arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi

Finlandiya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu Finnvera ve hükümetine bağlı ticaret ve yatırım kurumu Business Finland üyelerinden oluşan ticaret heyeti, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleriyle görüştü. Etkinlikte, Fin şirketlerin Türk yapı şirketlerinin projelerinde yer alması ve Türk şirketlerinin de Finlandiyalı tedarikçilerle buluşması hedeflendi. Finnvera Kıdemli Başkan Yardımcısı Jussi Haarasilta, Türk müteahhitlerle yapılan görüşmelerde küresel çaptaki fırsatlar ve üçüncü ülkelerde birlikte çalışabilecek projeler hakkında konuşulduğunu belirtti. Business Finland Genel Müdür Yardımcısı Risto Vuohelainen ise Türk mühendislik, tedarik ve inşaat firmalarının ilgilendiği Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerine odaklandıklarını ifade etti.

26.04.2024 13:49
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Finlandiya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu Finnvera ve hükümetine bağlı ticaret ve yatırım kurumu "Business Finland" üyelerinden oluşan ticaret heyeti Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleriyle görüştü.

Finlandiya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikle, Fin şirketlerin yurt dışında uluslararası Türk yapı şirketlerinin projelerinde yer almaları hedeflendi, ileri teknoloji çözümleri arayan Türk şirketlerinin de Finlandiyalı tedarikçilerle buluşturulması amaçlandı.

TMB Başkan Vekili Süheyla Çebi Karahan, buradaki konuşmasında, etkinliğin iki ülke açısından yeni ekonomik ilişki fırsatları oluşturacağını söyledi.

Finnvera Kıdemli Başkan Yardımcısı Jussi Haarasilta da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fin ürün ve hizmetlerinin alıcılarını finanse ettiklerini belirtti.

Haarasilta, Türk firmalarının dünya çapında mühendislik, tedarik ve inşaat projelerinde güçlü pazar payına sahip olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Fin şirketlerinin kendilerini destekleyebileceği ve finansman kriterlerimizi karşılayan projeleri belirlemek için birçok müteahhitlik firması ile mükemmel toplantılar yaptık. Türkiye, Finnvera için halihazırda 5'inci büyük pazar. Türk müteahhitlerle yaptığımız görüşmelerde küresel çaptaki fırsatlar ve üçüncü ülkelerde birlikte çalışabileceğimiz projeler hakkında konuştuk. Finlandiya şirketlerinin hem teknoloji hem de sürdürülebilirlik açısından son derece gelişmiş çözümler sunabileceğine inandığımız, havalimanı, demir yolu, liman, hastane gibi çeşitli üst yapı ve altyapı projelerine bakıyoruz."

Business Finland Genel Müdür Yardımcısı Risto Vuohelainen ise sanayi, inşaat, ulaşım ve sağlık sektörleriyle ilgilendiklerini dile getirerek, Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerine ilgi gösterdiklerini, bunların Türk mühendislik, tedarik ve inşaat firmalarının da ilgilendiği bölgeler olduklarını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Finlandiya ve Türk Müteahhitler Birliği arasında işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi - Son Dakika

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