Fintech ile Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Ekonomi

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, finansal teknolojilerin iş dünyasında dijital dönüşümün öncüsü olduğunu belirterek, "Mobil cüzdanlar, QR kod ve temassız ödeme sistemlerinin hızla yayılmasına katkı veren finansal teknolojiler, ödeme yapma ve alma süreçlerini kolaylaştırdı." dedi.

Finansal teknolojiler, işletmelerin ödeme altyapılarını dijitalleştirerek hız, güvenlik ve maliyet avantajı sağlıyor.

Özellikle mobil cüzdanlar, QR kod ve temassız ödeme çözümleri, fiziksel ve çevrim içi alışverişlerde hızlı ve kesintisiz işlem imkanı sunarken, veri analitiği ve yapay zeka destekli finansal hizmetler de işletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmesine ve finansmana erişimini kolaylaştırmasına olanak tanıyor.

Bu dönüşüm, bankalar ve fintek şirketleri arasındaki işbirliklerini artırırken, işletmelerin dijital ekonomiye entegrasyonunu da hızlandırıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, fintek sektörünün, iş dünyasında dijital dönüşümün öncüsü olarak, pek çok geleneksel finansal hizmetin yapısını dönüştürdüğünü ve sürecini hızlandırdığını söyledi.

Dijital ödeme çözümlerinin hem bireylerin ödeme yapmasını hem de işletmelerin tahsilat süreçlerini kolaylaştırdığını ifade eden Lüle, "Mobil cüzdanlar, QR kod veya temassız ödeme gibi sistemlerin hızla yayılmasına katkı veren ve değişen ihtiyaçlara göre hızla gelişen finansal teknolojiler hem bireylerin ödeme yapma hem de işletmelerinin ödeme alma süreçlerini kolaylaştırdı." diye konuştu.

Lüle, veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerinin kredi riski değerlendirmelerinde önemli ilerlemeler sağladığını kaydetti.

Alternatif kredi platformlarının da işletmelerin ve bireylerin finansmana erişimini kolaylaştırdığına dikkati çeken Lüle, bu alandaki gelişmelerin, yatırım, danışmanlık ve sigortacılık gibi sektörlerde de değişiklikler meydana getirerek, çeşitli dijital platformlar sayesinde operasyon ve maliyet avantajları oluşturduğunu söyledi.

Regülasyonlar fintek ekosistemini destekliyor

Türkiye'deki finansal düzenlemelerin fintek sektörü üzerindeki etkilerine vurgu yapan Lüle, gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin günlük yaşamdaki alışkanlık ve beklentileri değiştirdiğini anlattı.

Lüle, "Artık hayatın her alanında ihtiyaçlarımızı hızlı ve kolay şekilde karşılamak istiyor, finansal hizmetlerde de aynı hız ve kolaylığı bekliyoruz. Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu anda ve yerde finansal hizmetlere erişme talebi bankalar ve fintekler arasında işbirliğini de kaçınılmaz hale getiriyor." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açık bankacılık ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun servis bankacılığı düzenlemelerinin finteklerin yeteneklerini bankaların sunduğu finansal yetkinliklerle birleştirerek yenilikçi ürün ve hizmetler sunmasının önünü açtığını dile getiren Lüle, "Böylece tüketiciler ayrıca bankaların mobil uygulamalarını ziyaret etmeksizin farklı finteklerin önyüzlerinden bankacılık hizmeti alabiliyor." dedi.

Lüle, İş Bankasının bu çerçevede fintek işbirliklerine büyük önem verdiğini vurgulayarak, "2018'de açtığımız API Portalımız üzerinden yenilikçi hizmet sunan işbirlikleri yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca Workup Girişimcilik Programımız, girişimcilik şubelerimiz, Maxis ve TİBAŞ Ventures gibi yatırım ağlarımız sayesinde girişimcilerle ortak projeler geliştirerek ekosistemin büyümesine katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir fintek oluşturmayı hedefliyoruz"

Workup ile girişimlerin büyümesine ve uluslararası pazarlara açılmasına destek verdiklerini belirten Lüle, girişim sermayesi fonlarıyla da bu ekosistemi desteklediklerini aktardı.

"Bugüne kadar, yaklaşık yarısı fintek, sigorta ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren 70 Workup mezunu girişimle doğrudan işbirliği yaptık." diyen Lüle, Figopara ve United Payment gibi ölçeklenmiş finteklerle yapılan işbirliklerinin bu alandaki vizyonlarının somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

KOBİ'lere yönelik tedarikçi finansmanı hizmeti sunduklarını anlatan Lüle, Figopara üzerinden sağladıkları çözümlerle işletmelerin dijitalleşme yolunda güçlü adımlar atmasına olanak sağladıklarını dile getirdi.

Lüle, ödeme sistemleri iştiraki "Moka" ile yakalanan başarıyı uluslararası alana taşımak amacıyla kuruluş ile United Payment'in birleşmesi yönünde adım attıklarını belirterek, "Bu birleşmeyle Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan daha güçlü bir fintek oluşturmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

"Dijital ödeme sistemleri büyümeye devam ediyor"

Dijital ödeme sistemlerinin pazar büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lüle, salgın sonrası hızlanan dijitalleşmenin, dünya genelinde dijital ödeme pazarını büyük ölçüde genişlettiğini, mobil cüzdanlar ve dijital ödeme sistemlerinin, özellikle e-ticaret ve fiziksel alışverişlerde yaygın olarak kullanıldığını aktardı.

Lüle, Türkiye'nin de fintek ve dijital ödeme sistemleri açısından hızla büyüyen bir pazar konumunda olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda hazırlanan, sektörün mevcut durumunu ve geçmiş yıllara göre gelişimini gösteren Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması'na göre, 2024'te sektöre 182 milyon dolar yatırım yapıldığını ve 90 milyonu aşkın aktif dijital bankacılık kullanıcısı bulunduğunu söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, temassız ödeme oranının yüzde 70'i aştığını dile getiren Lüle, bankanın özellikle gençler, dijital dünyaya entegre kullanıcılar ve finansal sisteme henüz dahil olmamış bireylere yönelik çözümler sunduğunu ifade etti.

Lüle, bu kapsamda 2022'de hayata geçirilen Nays uygulamasının, günlük finansal işlemleri sade, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunduğunu, kullanıcı dostu arayüzü, temassız ödeme ve dijital kart gibi modern ödeme yöntemleriyle geleneksel finansal süreçlerini dijitalleştirerek kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

Sezgin Lüle, "Nays, ücretsiz para transferi ve esnek mikro kredi seçenekleriyle yalnızca bir ödeme uygulaması olmanın ötesine geçerek süper uygulama olma yolunda ilerliyor. Gelişmiş analitik yetkinlikleri ve stratejik işbirlikleriyle kişiselleştirilmiş çözümler sunarken, Türkiye'nin dijital finansal ekosistemine de değer katıyor. Nays'ın kullanıcı sayısı 4,5 milyona ulaştı ve bunların 2,5 milyondan fazlası İş Bankası ile ilk kez temas kurdu." şeklinde konuştu.

Lüle, dijital ödeme sistemlerinin işletmelerin fiziki para kullanımını ve işlem maliyetlerini azalttığını, online ödeme altyapıları sayesinde işletmelerin küresel pazara açılabildiğini kaydetti.

Gelişmiş güvenlik protokollerinin müşteri güvenini artırdığını ve işlem verilerinin izlenebilirliği sayesinde işletmelere operasyonel süreçlerini iyileştirme imkanı sunduğunu anlatan Lüle, dijital ödeme sistemlerinin, işletmelerin büyümesi ve rekabet gücünü artırması açısından vazgeçilmez bir araç haline geldiğini sözlerine ekledi.