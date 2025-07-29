Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Açılıyor

Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Açılıyor
29.07.2025 10:16  Güncelleme: 10:19
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Elazığ'da yapımı devam eden Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi, günlük 750 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. Merkez, bölge illere hizmet vermek üzere ekim ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yapımı devam eden ve yakında hizmete girecek olan Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi, günlük 750 adet büyükbaş ve 2 bin 400 adet küçükbaş kapasitesi ile başta Elazığ olmak üzere bölge illere hizmet verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2022 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında desteklenen ve Elazığ Ticaret Borsası'nın yararlanıcı olduğu Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi ile Elazığ Belediyesi'nin katkı sağladığı Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi projesi tamamlanıyor. 2 bin 500 metrekare açık, 490 metrekare kapalı ahır alanı, 580 metrekare idari bina ve 250 metrekare elektronik satış salonundan oluşan merkezin günlük 750 adet büyükbaş ile 2 bin 400 adet küçükbaş hayvana hizmet vereceği bildirildi. Merkezin ekim ayında bölge illere hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Projenin son durumunu yerinde görme amaçlı Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ve ilgili kurum personelinin katılımıyla ziyaret gerçekleştirildi. Protokol ziyaret esnasında incelemelerde bulunarak tesis hakkında bilgi aldı.

"Bölgemiz hayvancılık anlamında daha önemli bir üst haline gelecektir"

Vali Numan Hatipoğlu, "Elazığ Belediyesi, Ticaret Borsamızın ortaklığıyla Fırat Kalkınma Ajansı vasıtasıyla desteklediğimiz önemli bir projeyi ziyaret ettik. Burası hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Yakın bir zaman içerisinde faaliyete açılması planlanıyor. İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayvancılık bizim ilimizin en önemli değerlerinden birisidir. Bu anlamda böyle bir tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçen Elazığ Belediyemize ve Elazığ Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Buradaki faaliyetler ilimizdeki kurumların işbirliği ve koordinasyonu ile gerçekleşmiştir. Buraya kazandırılacak kesimhaneyle birlikte bölgemiz hayvancılık anlamında daha önemli bir üst haline gelecektir diye değerlendiriyoruz. Bundan sonrada aynı şekilde hayvancılık ve tarımla ilgili tüm desteklemeleri sonuna kadar gerçekleştirme hususunda kararlılık içerisindeyiz" dedi.

Vali ve belediye başkanına teşekkür eden Başkan Dumandağ, "Biz Ticaret Borsası olarak bu işin içine girdik. Eğer valimiz ve belediye başkanımız bize destek vermese işin içinden çıkamazdık. Allah kendilerinden razı olsun. Bundan sonraki kesimhanedeki DAP projesine aynı şekilde bize destek vereceklerine ben inanıyorum. İnşallah ilimize hayırlara vesile olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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