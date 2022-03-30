Fırıncılardan belediyeye 'haksız rekabet' tepkisi - Son Dakika
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Fırıncılardan belediyeye 'haksız rekabet' tepkisi

30.03.2022 10:46
Fırıncılardan belediyeye 'haksız rekabet' tepkisi

Eskişehir'de hizmet veren fırınların Ramazan ayında satacakları pidelerin fiyatının 5 lira olarak belirlendiğini belirten esnaf, pidelerin Halk Ekmek'te 2,5 liraya satılacak olmasına tepki gösterdi.

Eskişehir'de hizmet veren fırınların Ramazan ayında satacakları pidelerin fiyatının 5 lira olarak belirlendiğini belirten esnaf, pidelerin Halk Ekmek'te 2,5 liraya satılacak olmasına tepki gösterdi.

Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kala Eskişehir'de pide fiyatı belli oldu. Geçen yıl 280 gramı 3 lira olan pidenin bu yıl 270 gramı 5 lira olarak satılmasına karar verildi. Günler öncesinden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan 280 gram pide için 2,5 lira olan fiyat ise fırıncı esnafının tepkilerine neden oldu.

"Belediye fırınının belirlediği fiyat haksız rekabet oluşturuyor"

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, durumun haksız rekabete yol açtığını söyledi. Belediye tarafından her şeye zam yapılırken pideye zam yapılmamasına tepki gösteren Mülazımoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ucuza imal etmenin bir formülü varsa bize de söylesinler. Belediye fırınının belirlediği fiyat haksız rekabet oluşturuyor. Belediye ulaşım, su gibi tüm hizmetlerine yüksek oranlarda zam yaparken pide için belirlediği rakam komik oldu. Yıl boyu beklediğimiz Ramazan ayına buruk giriyoruz." - ESKİŞEHİR

Fırıncılardan belediyeye 'haksız rekabet' tepkisi

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Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Eskişehir, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırıncılardan belediyeye 'haksız rekabet' tepkisi - Son Dakika


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