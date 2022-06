Firmaların yeşil ve dijital dönüşüme adaptasyonu sağlanacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliğinde firmaların yeşil ve dijital dönüşüme adaptasyonunu kolaylaştırmak, belirli standartları sağlamaları noktasında bilgilendirmede bulunmak ve yol haritalarını belirmelerine ve rota planlaması yapmalarına katkı sağlamak amacıyla "Yalın ve Dijital Dönüşüm Mentörlüğü" hizmetine başlandı.

Birbirini tamamlayan iki önemli kavram haline gelen yeşil ve dijital dönüşüm konusunda verilen mentörlük hizmeti ile firmaların yeni dijital yeteneklerle donatılması, yeşil ve döngüsel bir ekonomi modeli ile sürdürülebilir üretim yapmalarının sağlanması ve rekabet edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor. Projede başvuru yapan firmalar arasından belirlenen 30 firmaya, her firma için 16 hafta boyunca haftada 2 saat olacak şekilde mentör ziyaretleri yapılacak. 4 ay sürecek möntörlük hizmetleri öncesinde firmaların mentörlük sürecine hazırlanmalarını sağlamak ve bu sürecin daha verimli geçmesi amacı ile 30 firmanın ilgili personellerine hazırlık eğitimleri verildi. Yalın ve Dijital Dönüşüm Mentörlük Hizmeti ile her firmaya; yalın üretim teknikleri eğitimleri, dijital dönüşüm eğitimleri, yalın lider yetiştirme programı ile firma içerisinde yalın lider yetiştirilmesi, yalın olgunluk seviyesi ile teşhis yapılması, değer katan ve israf oluşturan faaliyetlerin seçilen hatta belirlenmesi, firmada operasyonel verimliliği arttırma çalışmalarının yapılması konularında eğitimler verilecek. Mentörlük hizmeti sonrasında her firmaya ayrı ayrı "Yalın ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası" hazırlanacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi", Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürütülüyor. - GAZİANTEP