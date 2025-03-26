Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız - Son Dakika
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Politika

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık durumu ile ilgili yapılan spekülasyonlara yanıt verdi. İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle çıkan sokak olaylarına da dikkat çeken Bahçeli, "Tedavi sürecimle ilgili dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetler sokak anarşisini alevlendirmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına koruyacağız." dedi.

26.03.2025 16:47  Güncelleme: 16:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan tutuklanmasının ardından tırmanan sokak olaylarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Sağlık durumu hakkındaki dedikodulara da yanıt veren Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı.

BAHÇELİ'DEN SOKAK OLAYLARINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Düşünce hayatımızda tıpkı Süheyl Yıldızı gibi parlayan Merhum Ziya Gökalp bir defasında isabet ve itinayla ihata edilmiş şu cümleyi beyaz sayfalara dökmüştü: "Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır." Fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunan kimselerin ruhen sıhhatli olmalarını beklemek işin özünde boşa kürek çekmek, boşuna zaman tüketmektir.

"SARAÇHANE PROVOKASYONUYLA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER"

Saraçhane provokasyonuyla Türkiye'nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP'sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır. Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

"POLİSİMİZE TAŞ ATANLARIN HUKUK VEYA ÖZGÜRLÜKLE İLİŞKİSİ YOKTUR"

Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

"CAMİ DUVARINA PİSLEYENLERDEN ADALET ÖNÜNDE HESAP SORULMALIDIR"

Zulüm 1453'de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii'ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Camii duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ CAN PAHASINA SAVUNACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız. Cumhur İttifakı CHP'nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.

Bin aydan daha hayırlı olan bugünkü Kadir Gecemizde, Cenab-ı Allah'tan niyazım rahmetini, merhametini ve mağfiretini milletimizden esirgememesi, milli birliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi sonsuza kadar muhafaza buyurmasıdır. Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesini dualarımla tebrik ediyorum."

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli\'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti\'ni can pahasına savunacağız

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Son Dakika Politika Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (68)

  • kuzeyli baba:
    Devlet Bahçeli yi çok ararsınız. ülkücüleri frenleyen bahçeli. ülkücüler sokağa inerse bidaha sokaklara kimse çıkamaz 57 363 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    nerdesin hey ruh 272 28 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    resim at oğlm 218 25 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akdm nereden yazıyor ahiretten ni anlamadık gitti helva yiyek artık 203 30 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Görüntünü paylaş 201 19 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    tamam da bi canlı anlık video at bilelim gerçek mi yalan mi 188 15 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    apo bahço reco maşallah kol kola 166 18 Yanıtla
  • recep1960:
    kimin umrunda bahçeli sanki dünyanın sonunbize ne kime ne bu millet artık bu tiplerden bıkmış aynı insanlar 45 yıldır biktidirdilar 155 10 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    Ne bu şimdi ? 151 9 Yanıtla
  • Süleyman ÇAKIR:
    Sn bahçeli bence videolu bi açıklama yapın 142 10 Yanıtla
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