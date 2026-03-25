Trump\'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

25.03.2026 13:57
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için “O bir savaşçı. Bu arada bizimle birlikte savaşıyor. Suudi Arabistan mükemmel bir performans sergiledi” dedi. Açıklama, İran gerilimi sürerken Riyad’a açık destek mesajı olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında “O bir savaşçı. Bu arada bizimle birlikte savaşıyor. Suudi Arabistan mükemmel bir performans sergiledi” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözlerinin, son dönemde Batı Asya’da artan gerilim ve özellikle İran merkezli gelişmeler bağlamında geldiği dikkat çekti. ABD ile İran arasında tırmanan tansiyon, bölgedeki müttefik ülkelerin pozisyonunu daha da kritik hale getirirken, Suudi Arabistan’ın Washington’la paralel bir çizgide hareket etmesi öne çıkıyor.

KÜRESEL PETROL PİYASALARINDA DEPREM

Son haftalarda İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne yönelik sert mesajları ve enerji sevkiyatına ilişkin risklerin artması, küresel petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişmeler, petrol ihracatında kilit rol oynayan Suudi Arabistan’ı doğrudan denklemin merkezine taşıdı.

ABD İLE KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET EDİYORLAR

Riyad yönetimi, hem bölgesel güvenlik hem de enerji arzının devamlılığı açısından ABD ile yakın koordinasyon içinde hareket ediyor. İran’ın bölgedeki etkisini dengelemeyi hedefleyen Suudi Arabistan, uzun süredir Yemen, Körfez güvenliği ve enerji hatlarının korunması gibi başlıklarda aktif rol üstleniyor.

TRUMP'TAN ÖNEMLİ MESAJ

Trump’ın açıklamaları, Suudi Arabistan’ın yalnızca diplomatik değil, stratejik ve askeri düzlemde de ABD’nin en önemli ortaklarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Washington yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü baskı politikasında Riyad’ın desteği, bölgedeki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyor.

RİYAD YÖNETİMİ GELİŞMELERE KAYITSIZ KALMIYOR

Öte yandan uzmanlar, Suudi Arabistan’ın bu süreçte öne çıkmasının temel nedenleri arasında İran ile yaşanan uzun soluklu rekabet, mezhepsel ve jeopolitik ayrışma ile enerji yollarının güvenliği gibi faktörlerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kriz, Suudi petrol ihracatını doğrudan etkileyebileceği için Riyad yönetimi gelişmelere kayıtsız kalmıyor.

Trump’ın sözleri, ABD-Suudi Arabistan hattında güçlü bir ittifak mesajı verirken, bölgedeki gerilimin daha geniş bir cepheye yayılabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hatay123 hatay123:
    İran sizi adam ve madam edecek siz bekleyin... 8 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    ver gazı selmana belki trilyon dolar imzalarsınız 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Yıldız Gökhan Yıldız:
    kimler kimlerle beraber.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
