Tahliye edilen Metehan Baltacı\'dan ilk görüntü

26.03.2026 09:55
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye edildi. Tahliye kararının ardından yakın arkadaşı Kazımcan Karataş, Baltacı ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi. Genç oyuncu, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

TAHLİYE SONRASI İLK PAYLAŞIM

Tahliye kararının ardından Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ile yan yana olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım büyük ilgi gördü.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kazımcan Karataş'ın paylaşımıyla birlikte Metehan Baltacı, uzun bir aranın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmış oldu.

NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Baltacı hakkında "dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

