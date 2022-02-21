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FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı - Son Dakika

FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

21.02.2022 13:33
FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerine 28 Şubat'a kadar ürünleri için tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerine 28 Şubat'a kadar ürünleri için tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, tarım sigortasının, özellikle mart ve nisan aylarında yaşanabilecek olası zirai don olayları durumlarında çitçilerin gelir kaybı yaşamamaları adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yörede başta fındık olmak üzere tarım ürünlerini tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, "Fındık özelinde, bölgesel olarak yaşanan ani sıcaklık değişimleri, ciddi zayiatlara neden olmaktadır. 28 Şubat itibarıyla başvuru işlemleri sona erecek. Üreticilerimizin geciktirmeden bitkisel ürün sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sigorta poliçe bedelinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığı anımsatıldı.

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FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

28 Şubat, Fındık, Tarım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK'ten fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı - Son Dakika
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