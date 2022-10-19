FİSKOBİRLİK, Türk fındığını dünyaya tanıtıyor - Son Dakika
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FİSKOBİRLİK, Türk fındığını dünyaya tanıtıyor

19.10.2022 10:16
FİSKOBİRLİK, Türk fındığını dünyaya tanıtıyor

FİSKOBİRLİK, en büyük gıda ve içecek inavasyon fuarlarından biri olan SIAL Paris 2022'de Türk fındığını dünyaya tanıtıyor.

FİSKOBİRLİK, en büyük gıda ve içecek inavasyon fuarlarından biri olan SIAL Paris 2022'de Türk fındığını dünyaya tanıtıyor.

Dünyanın en büyük fındık üretici birliği olan FİSKOBİRLİK, 2 yılda bir gerçekleştirilen ve 119 ülkeden binlerce firmanın katıldığı fuarda yerini aldı. Fındık ve fındık mamullerinin dünyanın böyle önemli fuarlarda tanıtılmasının önemine dikkat çeken FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Pandemi sonrasında gerçekleştirilen ilk fuar olması nedeniyle bu yıl hem katılımcı hem ziyaretçi bazında ilgi oldukça yüksek. Ülkemizden de çok fazla firma fuarda yerini almış durumda. Biz de fındık ve fındık mamulleri üretiminde Türkiye'nin lider markası olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda buradayız. Ülkemizi ve fındık üreticilerimizi gururla temsil ediyoruz. Fındık üretiminde dünyada açık ara Türkiye'nin birinci sırada yer Türkiye, fındıklı mamuller üretiminde de birinciliği yakalamak en büyük hedefler arasındadır. FİSKOBİRLİK olarak sektörde yerli firmalar arasında bu projeksiyonla lokomotif olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Bu yılki fuarın sloganın "Değişime Sahip Ol" olduğunu belirten FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Fuarın bu yılki teması esasında bizi fazlasıyla yansıtıyor. Son 15 yıl içerisinde bugün geldiğimiz nokta, üretim faaliyetlerimiz, pazarlama çalışmalarımız, ihracat rakamlarımız ve daha nicesi değişime ne denli sahip olduğumuzun esas birer göstergesi gibi. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge üzerine yoğun mesai harcıyoruz. Fındığın yaprağından zurufuna, kabuğundan içine kadar her bir organik materyalinin gıda alanında kullanılabilirliği ve bunlarla inovatif yeni ürünler ortaya çıkarabilmek için uzman ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu doğrultuda ürün çeşitliliğimizi artırarak yeni pazar arayışlarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün artırarak aldığımızı görmekten mutlu oluyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Lütfi Bayraktar, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK, Türk fındığını dünyaya tanıtıyor - Son Dakika

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