Fıstık Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fıstık yetiştiricisi ve fıstık işletme fabrikası sahibi, üreticileri erken hasat konusunda uyardı.

Kış ve ilkbahar mevsiminin bol yağışlı geçmesi, yaz mevsimine geç başlanması fıstığın gelişimini olumsuz etkiledi . Yıllık 500 ila bin ton arasında fıstık üretimi yapılan ilçede, fıstık hasadı her yıl ağustos ile eylül ayları arasında yapılıyor. Fıstık yetiştiricisi ve aynı zamanda fıstık işleme fabrikası sahibi Mervan Yıldırım, çiftçilere uyarıda bulundu. Yıldırım, "Değerli üreticilerimiz, bu yıl iklim şartları nedeniyle fıstıkların büyük bir kısmı henüz içini tam olarak doldurmamıştır. Erken hasat, kalite ve verim kaybına neden olabilir. Lütfen hasat için ürünün tam olgunlaşmasını bekleyelim. Sabır, daha kaliteli ürün ve daha yüksek kazanç demektir" dedi.