Fıstık Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fıstık Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı

Fıstık Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çermik'te fıstık yetiştiricisi Mervan Yıldırım, iklim şartları nedeniyle erken hasat riskine dikkat çekti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fıstık yetiştiricisi ve fıstık işletme fabrikası sahibi, üreticileri erken hasat konusunda uyardı.

Kış ve ilkbahar mevsiminin bol yağışlı geçmesi, yaz mevsimine geç başlanması fıstığın gelişimini olumsuz etkiledi . Yıllık 500 ila bin ton arasında fıstık üretimi yapılan ilçede, fıstık hasadı her yıl ağustos ile eylül ayları arasında yapılıyor. Fıstık yetiştiricisi ve aynı zamanda fıstık işleme fabrikası sahibi Mervan Yıldırım, çiftçilere uyarıda bulundu. Yıldırım, "Değerli üreticilerimiz, bu yıl iklim şartları nedeniyle fıstıkların büyük bir kısmı henüz içini tam olarak doldurmamıştır. Erken hasat, kalite ve verim kaybına neden olabilir. Lütfen hasat için ürünün tam olgunlaşmasını bekleyelim. Sabır, daha kaliteli ürün ve daha yüksek kazanç demektir" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fıstık Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Derin Mermerci’den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında
Özgür Özel rakam verdi İşte Yeni Parti’nin 5 günde topladığı bağış Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 10:51:41. #7.13#
SON DAKİKA: Fıstık Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.