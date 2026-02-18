Fitch, ABD Hükümet Kapanmasını Değerlendirdi - Son Dakika
Fitch, ABD Hükümet Kapanmasını Değerlendirdi

18.02.2026 02:47
Fitch, ABD'de siyasi kutuplaşmanın bütçe açıklarını artıracağını vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'deki son hükümet kapanmasının kısmi olsa da siyasi kutuplaşma ve karmaşık bütçe sürecinin mali politika yapımını engellemeye devam ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, ülkede bütçe açıklarının yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Kongre'nin İç Güvenlik Bakanlığına ayrılacak ödenek üzerinde anlaşma sağlayamamasının kısmi kapanmaya yol açtığını anımsatıldı.

Bu durumun kısmen göçmenlik uygulamaları konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, kapanmanın süresinin belirsiz olduğu ancak müzakerelerin devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, hükümet kapanmasının kısmi olsa da siyasi kutuplaşmanın ve karmaşık bütçe sürecinin mali politika yapımını nasıl engellemeye devam ettiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

ABD'nin bütçe açıklarının yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, tarife davasına ilişkin beklenen Yüksek Mahkeme kararı da dahil temel projeksiyonlara yönelik riskler görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin "AA+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünün son yirmi yılda özellikle mali konularda istikrarlı bir şekilde kötüleşen yönetişimi yansıttığı belirtilerek, 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesinden yalnızca üç ay sonra yaşanan bir başka kapanmanın kutuplaşmanın derecesini ve mali konularda iki partinin uzlaşmaya varmasının zorluğunu gösterdiği kaydedildi.

Kongre'nin kasım ayındaki ara seçimler öncesinde 2027 mali yılı için bütçe tahsis sürecinde konsolidasyona pek istekli olmayacağı tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yasaya göre başkanın şubat ayının ilk pazartesi günü bir bütçe önerisi sunması gerektiği ancak bunun yapılmadığına işaret edildi.

Açıklamada, Kongre Bütçe Ofisinin (CBO) 10 yıllık projeksiyonlarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ilk yılında hayata geçirdiği "Bir Büyük Güzel Yasa", tarifeler ve göçmenlik gibi önemli politika değişikliklerinin büyük bütçe açıklarına ve halihazırda yüksek seviyelerde olan borçların artmasına katkıda bulunduğunu gösterdiği belirtildi.

Fitch'in son projeksiyonlarının ABD'nin genel kamu borcunun 2027'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 120'sinin üzerine çıkacağını gösterdiği aktarılan açıklamada, ek risklerin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife davasında vermesi beklenen karar nedeniyle tarifelerden elde edilecek gelirin de belirsiz olduğu aktarıldı.

Tüm tarifelerin bu karardan etkilenmeyeceği ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gerekirse tarifeleri uygulamak için alternatif yetkiler kullanacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifelerin geçersiz kılınmasının kaybedilen gelirlerin tamamen telafi edilip edilmeyeceği, herhangi bir telafinin hangi hızla uygulanabileceği ve geri ödeme gerekirse kısa vadeli mali etkiler konusunda belirsizliğe yol açacağı ifade edildi.

Açıklamada, diğer potansiyel mali baskılar arasında Trump'ın askeri harcamaları önemli ölçüde artırma çağrısı ve "Bir Büyük Güzel Yasa" kapsamında geriye dönük vergi indirimleri ile muafiyetlerinden kaynaklanan beklenenden daha büyük bir gelir açığının yer aldığı belirtildi.

ABD'nin doların rezerv para birimi statüsünden kaynaklanan finansman esnekliğinden yararlanmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, ekonominin gevşek mali politika ve düşük faiz oranlarının yanı sıra güçlü yapay zeka yatırımları ve tüketici harcamalarıyla desteklendiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye yükseltildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Fitch, ABD Hükümet Kapanmasını Değerlendirdi
