Fitch, Fransa'nın notunu A+ seviyesinde bıraktı, görünümü negatife indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fitch, Fransa'nın notunu A+ seviyesinde bıraktı, görünümü negatife indirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fitch, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu A+ seviyesinde bıraktı ancak not görünümünü negatife çevirdi. Kuruluş, zayıflayan büyüme, artan borçlanma maliyetleri ve bütçe açığının yanı sıra siyasi parçalanmanın borç dinamiklerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "A+" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, görünümdeki değişikliğin ekonomik büyümedeki zayıflama, artan borçlanma maliyetleri ve genişleyen bütçe açığından kaynaklandığı belirtildi.

Fransa'daki siyasi parçalanmışlık ve toplumsal gerilimlerin kamu maliyesinde kalıcı iyileşme sağlanmasını zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bu gelişmelerin ülkenin borç dinamiklerini olumsuz etkilediği ve kredi notu görünümünün bu nedenle negatife çevrildiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2025'teki yüzde 115,7 seviyesinden 2028'de yaklaşık yüzde 124'e yükselmesinin beklendiği aktarıldı. Fitch'in ağustos ayındaki değerlendirmesinde bu oran yüzde 122,7 olarak tahmin edilmişti.

Fransa'nın 2027 yılı bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, hükümetin bütçe taslağında yüzde 5'lik açık hedeflediği hatırlatıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin de aşağı yönlü revize edildiği, 2026 için yüzde 0,5 ve 2027 için yüzde 0,9 büyüme beklendiği kaydedildi.

Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizinin ağustos ayındaki yüzde 4,1 seviyesinden ekim sonunda yüzde 4,9'a yükseldiğine işaret edilen açıklamada, faiz ödemelerinin GSYH'ye oranının 2028'de yüzde 3,3'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Öte yandan, Fransa'nın Avro Bölgesi üyeliği ve dayanıklı bankacılık sektörünün ülkenin kredi notunu desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
EkonomiFransaFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
BDDK, Kavcıoğlu’na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:37:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Fitch, Fransa'nın notunu A+ seviyesinde bıraktı, görünümü negatife indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android