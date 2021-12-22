Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan

Fitch Ratings, Türkiye'nin zorlu faaliyet ortamı, iç güvendeki kötüleşme, para politikası belirsizliği ve yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasındaki potansiyel zayıflığın makroekonomik ve finansal istikrar için risk oluşturduğunu bildirdi.

Bu risklerin bankaların kredi profilleri için olumsuz olduğunu belirten Fitch, "Bu durum hükümetin bankacılık sistemine müdahale olasılığını artırabilir ve sektör için 'kötüleşen' görünümümüzü 2022'de yönlendirebilir" dedi.

Hükümetin 20 Aralık'ta, lirayı desteklemek için yerel para cinsinden mevduat sahiplerini döviz kuru kayıplarını tazmin etmeyi içeren bir programa da yer veren tedbirler açıkladığına dikkat çeken Fitch, "Liranın toparlanması ve mevduat dolarizasyonunun azalması, eğer sürdürülebilir ise, Türk bankaları için olumlu olacaktır, ancak programın kapsamı, etkisi ve sonuçları belirsiz" değerlendirmesini yaptı. Fitch, negatif reel faiz oranları, para politikası belirsizliği ve enflasyonist baskılar 2022'de döviz oynaklığını artırmaya devam edebileceğini de vurguladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, para politikasındaki belirsizlik ve yüksek enflasyon ortamında TL'de daha fazla yaşanabilecek değer kaybının bankalar için makroekonomik ve finansal istikrara yönelik risk oluşturduğunu açıkladı.

Fitch, yeni yayımlanan Türk bankacılık sektörünün 2022 görünümüne dair raporunda, zorlu faaliyet koşulları ve yerli yatırımcının güveninin azalmasının da teşkil ettiği risklerin Tük bankaları için olumsuz bir durum oluşturduğunu belirtti.

"2022 İÇİN GÖRÜNÜMLERİ KÖTÜLEŞTİ"

Raporda, bu durumun bankaların kredi profilleri için olumsuz olduğunu ifade eden Fitch, hükümetin bankacılık sistemine müdahale etme ihtimalinin arttığını ve bankacılık sektörünün 2022 için görünümünün 'kötüleştiğini' belirtti.

TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylülden beri toplamda 500 baz puan faiz indirimine gitmesiyle 2021'in başından Aralık ortasına kadar dolar karşısında yüzde 50 değer kaybetti.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tasarruflarını değerlendirenlerin kurdaki yükselişten etkilenmemeleri için yeni bir sistem uygulanacağına yönelik açıklamasıyla TL yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Fitch, sürdürülebilirse TL'deki toparlanmanın ve dövize çevrilebilir mevduat sisteminin bankalar için olumlu olmasını bekliyor ancak programın kapsamı ve etkileri henüz belirsizliğini koruyor.