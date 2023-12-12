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Fitch Ratings: Avrupa Konut Piyasalarında İlerleyen Yıllarda İyimser Beklenti - Son Dakika
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Fitch Ratings: Avrupa Konut Piyasalarında İlerleyen Yıllarda İyimser Beklenti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa konut piyasalarında 2024 yılında ılımlı bir fiyat artışının beklendiğini açıkladı. İngiltere'de konut fiyatlarının dengelenmesi, Almanya'da ise yükseliş göstermesi öngörülüyor. Diğer ülkelerde ise farklı oranlarda artış veya düşüş bekleniyor. Ayrıca Avrupa'da konut kredisi faiz oranlarının düşük seviyede olması bekleniyor.

Fitch Ratings: Avrupa Konut Piyasalarında İlerleyen Yıllarda İyimser Beklenti
12.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:24
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa konut piyasalarının çoğunda 2024 yılında ılımlı bir fiyat artışının görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'de konut fiyatlarının gelecek yıl dengelenmesinin beklendiği, Almanya'da ise konut fiyatlarının yüzde 1-3 arasında yükseliş göstermesinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, gelecek yıl konut fiyatlarının Danimarka'da yüzde 1 ila 3, İtalya ve İspanya'da ise yüzde 0,2 ile 2 arasında artış kaydetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Hollanda'da konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 3 ila 5 arasında artmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Fransa'da ise gelecek yıl konut fiyatlarının yüzde 2 ile 4 arasında düşüş kaydetmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Avrupa'da konut kredisi faiz oranlarının gelecek yıl içerisinde nispeten daha düşük seviyede olmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İngiltere'de 2024 yılında yaklaşık 165 milyar sterlin hacminde konut kredisinin yeni faiz oranları ile güncelleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fitch Ratings: Avrupa Konut Piyasalarında İlerleyen Yıllarda İyimser Beklenti - Son Dakika
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