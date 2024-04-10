Fitch Ratings, Çin'in Kredi Notunu Teyit Etti ve Görünümü Durağandan Negatife Revize Etti

Lunapark Oyuncak Fiyatları Aileleri Zorluyor

Bayramın ilk gününde çocuklarını eğlendirmek için lunaparka gelen Ankaralılar, oyuncak fiyatlarının yüksekliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Aileler, 60 lira olan bilet fiyatlarıyla çocuklarını ancak bir ya da iki oyuncağa bindirebildiklerini belirtiyor. Lunapark ziyaretçileri, fiyatların daha uygun olması gerektiğini ve bütçelerinin zorlandığını ifade ediyor.