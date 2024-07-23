Fitch Ratings: CrowdStrike Yazılım Sorunu Sigorta Şirketlerini Etkilemeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings: CrowdStrike Yazılım Sorunu Sigorta Şirketlerini Etkilemeyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, CrowdStrike'dan kaynaklanan yazılım sorununun küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığını bildirdi. Fitch'in açıklamasında, sigortacıların ön piyasa tahminlerinin orta ila yüksek tek haneli milyar dolar aralığında olabileceği ancak bu durumun sigorta şirketlerine önemli bir etki yapmayacağı belirtildi. Açıklamada, iş kesintisi, koşullu iş kesintisi ve siber sigortanın en çok etkileneceği ifade edilirken, seyahat sigortası, etkinlik iptali ve teknoloji hataları gibi daha küçük sigorta kollarının da etkileneceği vurgulandı. Sağlık ve hava yolu sektörlerinin Amerika kıtasının aksine Asya Pasifik ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da daha fazla etkilendiği belirtildi.

23.07.2024 00:31
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, CrowdStrike'dan kaynaklanan yazılım sorununun küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, küresel sigortalı kayıplara ilişkin ön piyasa tahminlerinin orta ila yüksek tek haneli milyar dolar aralığında olabileceği, sigortacılar için önemli bir etkiye dönüşmeyeceği ancak bunların devam eden taleplere ve davalara tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada, CrowdStrike'dan kaynaklanan son yazılım sorununun, küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığı kaydedildi.

En çok etkilenen sigorta kollarının iş kesintisi, koşullu iş kesintisi ve siber olacağı belirtilen açıklamada, seyahat sigortası, etkinlik iptali ile teknoloji hataları ve eksiklikleri gibi daha küçük bazı kolların da etkileneceği aktarıldı.

Açıklamada, sağlık ve hava yolu gibi sektörlerin daha fazla etkileneceğine işaret edilerek, Amerika kıtasının aksine Asya Pasifik ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da iş gününün büyük bir kısmının kesintiden etkilendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings: CrowdStrike Yazılım Sorunu Sigorta Şirketlerini Etkilemeyecek - Son Dakika

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