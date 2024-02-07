Fitch Ratings: İngiliz Bankalarının Karlılığı Hala Güçlü Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings: İngiliz Bankalarının Karlılığı Hala Güçlü Seviyede

Fitch Ratings: İngiliz Bankalarının Karlılığı Hala Güçlü Seviyede

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiliz bankalarının karlılığının hala güçlü seviyede olduğunu bildirdi. Kuruluş, İngiliz bankalarının bu yıl güçlü bir performans sergilemesinin beklendiğini ve likidite tamponlarının zorlu ekonomik koşullara karşı yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, yüksek faiz ortamının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin 2024 yılında artmasının beklendiği ancak büyük bankaların performansının sadece az bir miktarda etkileneceği ifade edildi.

07.02.2024 14:39
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiliz bankalarının karlılığının hala güçlü seviyede olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiliz bankalarının bu yıl güçlü bir performans sergilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz bankalarının likidite tamponlarının zorlu makroekonomik koşullardan doğabilecek risklere karşı yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere'de yüksek faiz ortamının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin 2024 yılında giderek artan bir şekilde görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Bu, Birleşik Krallık bankalarının performansını etkileyecektir. Ancak varlık kalitesindeki bozulmanın, yüksek fonlama maliyetlerinin ve kredi marjları üzerindeki rekabet baskısının büyük bankaların performansını sadece az bir miktarda etkilemesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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