Fitch, Küresel Büyüme Tahminini Yükseltti

Ekonomi

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkardı.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "ABD Merkez Bankasının (Fed) Gevşeme Döngüsü Başlıyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tarihi eğilime uygun olarak yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Bu oranın haziran ayında öngörülenden 0,1 puan daha yüksek olduğuna işaret edilen raporda, ABD, İngiltere, Brezilya ve Rusya için büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

Raporda, ABD büyümesindeki yavaşlama nedeniyle 2025'te küresel ekonomik büyümenin yüzde 2,5'e, 2026'da da yüzde 2,4'e gerilemesinin beklendiği bilgisi verilerek, "Fed'in gevşeme döngüsü nihayet başlamak üzere ancak faiz oranları önümüzdeki yıl kısıtlayıcı olmaya devam edecek ve faiz indirimlerinin büyüme üzerindeki etkisi küçük olacak." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Çin'in büyümesinin de ihracattaki ivme kaybı nedeniyle gelecek yıl yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, Avro Bölgesi büyümesinin ise gelecek yıl toparlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

"Fed'in gevşetme döngüsü, önceki dönemlere göre ılımlı olacak"

Raporda, ABD ekonomisine dair büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e çıkarıldığı, ülke ekonomisinin 2025 ve 2026'da ise yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

ABD'deki hizmet enflasyonun, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe dönmesiyle tutarlı olmak için hala çok yüksek olduğu vurgulanan raporda, Fed'in para politikası gevşetme döngüsünün önceki faiz indirimi dönemlerine kıyasla ılımlı ve yavaş olacağı ifade edildi.

Raporda, Çin'in bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü, Avro Bölgesi'nin ise bu yıl yüzde 0,8, 2025'te yüzde 1,5 büyüyeceği belirtildi.

ABD'de ve diğer bazı gelişmiş ekonomilerde işsizliğin giderek arttığına işaret edilen raporda, bunun düşen iş gücü talebinden ziyade iş gücü arzındaki artışı yansıttığı kaydedildi.

Raporda, son verilerin, enflasyonun düşme yolunda olduğuna dair Fed'in güvenini artırdığı vurgulanarak, "Eylül ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık, 2025'te 125 baz puanlık ve 2026'da 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde yavaşladığı kaydedilen raporda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 seviyesinde olmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyümesinin beklendiği belirtildi.