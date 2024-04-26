Fitch Ratings: Politika Tutarlılığındaki İyileşme Türkiye'nin Kredi Notu İçin Olumlu - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings: Politika Tutarlılığındaki İyileşme Türkiye'nin Kredi Notu İçin Olumlu

Fitch Ratings: Politika Tutarlılığındaki İyileşme Türkiye\'nin Kredi Notu İçin Olumlu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirdi. Açıklamada, politika tutarlılığındaki iyileşmenin daha düşük enflasyon, daha dar bir cari açık ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin kamu maliyesinin düşük borç seviyeleri, güçlü bir gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları göz önüne alındığında kredi gücünü koruyacağı belirtildi.

26.04.2024 18:35  Güncelleme: 18:39
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de seçim sonrası mali duruşta beklenen sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceği kaydedildi.

Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, yerel seçimler öncesinde kamu harcamalarının bütçe açığının büyümesine neden olduğu belirtilerek, ilk çeyrekteki merkezi bütçe açığının ilk çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5,2'sine ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.

Faiz dışı açığın da GSYH'nin yüzde 2,6'sı olduğunun öngörüldüğü belirtilen açıklamada, maliye politikasının ilk çeyrekte yurt içi talebin dirençli olmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgisi olmayan harcamalardaki büyümeyi yavaşlatarak yılın geri kalanında mali açığı azaltmasının beklendiği bildirildi.

Yeni gelir artırıcı önlemlerin olası enflasyonist etkileri dikkate alacak şekilde tasarlanmasının muhtemel olduğuna değinilen açıklamada, muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısının mali düzenlemelerin hızını, büyüklüğünü ve alanlarını etkileyebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kamu maliyesinin; düşük borç seviyeleri, güçlü bir gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları göz önüne alındığında, emsallerine göre kredi gücü olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, kamu maliyesinin, kur riski, yüksek faiz ve enflasyona maruz kaldığı da anlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings: Politika Tutarlılığındaki İyileşme Türkiye'nin Kredi Notu İçin Olumlu - Son Dakika

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