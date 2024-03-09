Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından 'hak edildiğini' kaydetti. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. Notun yükseltilmesi, Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıtmaktadır.

09.03.2024 02:07
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NEW Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" kaydetti.

Ash, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.

Fitch Ratings, bugün Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika

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