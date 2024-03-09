Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

NEW Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" kaydetti.
Ash, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.
Fitch Ratings, bugün Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci yüzyılında sinerji ve el birliğiyle ülkeyi gerektiği yere taşıyacaklarını belirtti. Bozay, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu dönüşümde yer alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iç üretimi birleştirip ileriye taşımak ve bölgeyle ilişkileri sıcak tutmak gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Ardeşen Belediyesi tarafından tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) törenle açıldı. Törene, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve vatandaşlar katıldı. GES'in Rize'nin en büyük santrali olduğunu belirten Avcı, bu projeyle Ardeşen Belediyesi'ne aylık 1,5 milyon lira kaynak sağlanacağını ifade etti. Santral, 5 bin 200 panelden oluşuyor ve yıllık ortalama 3.559 MWh enerji üretimi öngörülüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar, iş makinelerinde mermer keserek ekmeklerini taştan çıkartıyor. Kadın eli değen mermerler, Fethiye'den başta ABD olmak üzere 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadınlar, yaptıkları işi sevdiklerini ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını ifade ediyorlar. Seydikemer'deki maden işletmesi, kadın istihdamına önem verirken, kadın işçilerin emekleriyle ürettikleri mermerler dünya çapında talep görüyor.
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