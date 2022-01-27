Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek

Ferht Srin:

Harika yaklasımlar denge kurmak adına. Mesela bende Kaju yemiyorum artık Sri lanka yemeklerde bizim sogan salca gibi kullanılır ekonomiden dolayı hep dısarı satıyorlar bizde avuc avuc onlara gore cok ucuza alabiliyoruz. Bazı seyler ihrac edilmemeli. Mesela ihrac ettigimiz greyfurtları o ülkede kimse alamıyor sadece zenginler taneyle alıyor. Yani ne biz ne ihrac edilen ulke tam faydalanamamıs oluyor.