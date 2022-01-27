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Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek - Son Dakika

Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek

27.01.2022 12:42

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilecek. Bu ürünler arasında patates, domates, soğan, sarımsak, fasulye, patlıcan, biber, mercimek, turunçgiller, elma, yumurta ve tereyağ gibi temel gıda ürünleri bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR

Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak.

YORUMLAR (1)
  • Ferht Srin: Harika yaklasımlar denge kurmak adına. Mesela bende Kaju yemiyorum artık Sri lanka yemeklerde bizim sogan salca gibi kullanılır ekonomiden dolayı hep dısarı satıyorlar bizde avuc avuc onlara gore cok ucuza alabiliyoruz. Bazı seyler ihrac edilmemeli. Mesela ihrac ettigimiz greyfurtları o ülkede kimse alamıyor sadece zenginler taneyle alıyor. Yani ne biz ne ihrac edilen ulke tam faydalanamamıs oluyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Domates, Gazete, Tebliğ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek - Son Dakika
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