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Fiyatı en çok artan ürün elektrik oldu - Son Dakika

Fiyatı en çok artan ürün elektrik oldu

03.02.2022 14:23
Fiyatı en çok artan ürün elektrik oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Ocak ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 69,97 ile elektrik Ücreti olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 11,07 ile kadın için ceket oldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Ocak ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 69,97 ile elektrik Ücreti olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 11,07 ile kadın için ceket oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2022 Ocak ayı bilgilerini açıkladı.

Buna göre Doğu Marmara Bölgesi olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 69,97 ile elektrik oldu. Elektriği, yüzde 63,50 artık ile Dolmalık biber, yüzde 61,31 ile çarliston biber, yüzde 54,61 ile doğalgaz abonman ücreti, yüzde 50,12 ile salatalık oldu.

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 11,7 ile Kadın için Ceket, yüzde 7,88 ile erkek için kazak, yüzde 7,61 çocuk için Bot, yüzce 7,40 çocuk için kazak, yüzde 7,33 ile kadın için montun fiyatı düştü. - DÜZCE

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Türkiye İstatistik Kurumu, Sakarya, Yalova, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyatı en çok artan ürün elektrik oldu - Son Dakika Ekonomi


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