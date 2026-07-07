FKB Genel Sekreteri Selahattin Süleymanoğlu Oldu - Son Dakika
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FKB Genel Sekreteri Selahattin Süleymanoğlu Oldu

07.07.2026 12:42
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Selahattin Süleymanoğlu, Finansal Kurumlar Birliği'nin genel sekreteri olarak atandı.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) genel sekreterlik görevine Selahattin Süleymanoğlu atandı.

FKB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin, genel sekreterlik görevine bankacılık ve finans sektörünün deneyimli yöneticilerinden Selahattin Süleymanoğlu getirildi.

Yaklaşık 35 yıllık mesleki kariyeri boyunca banka, faktoring ve finansal kuruluşlarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan ve Türkiye'nin ilk katılım esaslı faaliyet gösteren faktoring şirketinin kurucu genel müdürü olan Süleymanoğlu, FKB çatısı altında banka dışı finans sektörünün gelişimine yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Süleymanoğlu'nun, Birliğin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerinin gelişimine yönelik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Selahattin Süleymanoğlu kimdir?

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Selahattin Süleymanoğlu, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Finans Bölümünde tamamladı. 1990'da bankacılık kariyerine müfettiş yardımcısı olarak başlayan Süleymanoğlu, Türkiye Emlak Bankasının çeşitli şubelerinde müdürlük yaptıktan sonra Karadeniz Bölge Baş Müdürlüğü görevini yürüttü.

2001'de Türkiye Halk Bankasına geçen Süleymanoğlu, kurumsal bankacılık, risk takip tasfiye, operasyon, risk yönetimi, iç kontrol, hazine yönetimi, uluslararası bankacılık ve insan kaynakları alanlarında genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Görev süresi boyunca Halkbank'ın yurt dışındaki iştiraklerinden Halkbank Beograd'da yönetim kurulu başkanı ve yurt içi iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Süleymanoğlu, aynı zamanda bir dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve 12 yıl boyunca da Halkbank Spor Kulübü Başkanlığını yürüttü.

2019 yılında Halk Faktoring AŞ'nin genel müdürü olarak görev yapan Süleymanoğlu, daha sonra Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ'de kurucu genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ile Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekilliği görevlerini de üstlendi.

Kaynak: AA

Selahattin Süleymanoğlu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FKB Genel Sekreteri Selahattin Süleymanoğlu Oldu - Son Dakika

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